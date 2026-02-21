Groźny wypadek pod Toruniem. Wśród rannych policjanci
Trzy osoby zostały ranne i wymagały hospitalizacji po wypadku samochodowym w miejscowości Głuchowo, (woj. kujawsko-pomorskie). "W jednym z pojazdów podróżowali policjanci z Bydgoszczy w trakcie kursu podstawowego, którzy na weekend wracali do domów" - poinformowała Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy. Trwa postępowanie, które ma wyjaśnić przyczyny wypadku.
W wypadku w miejscowości Głuchowo zderzyły się dwa samochody osobowe - Skoda i Ford. Kierowcy obu pojazdów oraz pasażerka Skody zostali przetransportowani do szpitala.
Skodą podróżowali policjanci z Bydgoszczy będący w trakcie kursu podstawowego, którzy wracali na weekend do domów. "O zdarzeniu został powiadomiony prokurator" - przekazała KWP w Bydgoszczy.
Groźny wypadek z udziałem policjantów. Trzy osoby ranne
Do wypadku doszło w piątek około godziny 18.30. Na razie nie są znane okoliczności zdarzenia, trwa postępowanie, które wyjaśni przyczyny. Kierujący samochodami byli trzeźwi.
Policja przekazała, że dwóch kierowców zostało po opatrzeniu zwolnionych do domów. W szpitalu pozostaje 26-letnia funkcjonariuszka, pasażerka Skody. Kobieta doznała obrażeń wewnętrznych.
