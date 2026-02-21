Groźny wypadek pod Toruniem. Wśród rannych policjanci

Polska

Trzy osoby zostały ranne i wymagały hospitalizacji po wypadku samochodowym w miejscowości Głuchowo, (woj. kujawsko-pomorskie). "W jednym z pojazdów podróżowali policjanci z Bydgoszczy w trakcie kursu podstawowego, którzy na weekend wracali do domów" - poinformowała Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy. Trwa postępowanie, które ma wyjaśnić przyczyny wypadku.

Dwa samochody osobowe po zderzeniu, jeden czerwony, drugi ciemny, oba mocno uszkodzone.
KM PSP Toruń
Trzy osoby zostały ranne w wypadku w Głuchowie

W wypadku w miejscowości Głuchowo zderzyły się dwa samochody osobowe - Skoda i Ford. Kierowcy obu pojazdów oraz pasażerka Skody zostali przetransportowani do szpitala.

 

ZOBACZ: Toksyczny wyciek na północy Bałtyku. Do Zatoki Botnickiej trafiło 7500 litrów paliwa

 

Skodą podróżowali policjanci z Bydgoszczy będący w trakcie kursu podstawowego, którzy wracali na weekend do domów. "O zdarzeniu został powiadomiony prokurator" - przekazała KWP w Bydgoszczy.

Groźny wypadek z udziałem policjantów. Trzy osoby ranne

Do wypadku doszło w piątek około godziny 18.30. Na razie nie są znane okoliczności zdarzenia, trwa postępowanie, które wyjaśni przyczyny. Kierujący samochodami byli trzeźwi.

 

ZOBACZ: Dramatyczny wypadek na igrzyskach. Polska zniesiona na noszach

 

Policja przekazała, że dwóch kierowców zostało po opatrzeniu zwolnionych do domów. W szpitalu pozostaje 26-letnia funkcjonariuszka, pasażerka Skody. Kobieta doznała obrażeń wewnętrznych.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Co się dzieje w Polsce 2050? "Spodziewam się kolejnych wyjść"
Maciej Olanicki / polsatnews.pl
Czytaj więcej
BYDGOSZCZFORDGŁUCHOWOOBRAŻENIAPOLICJAPOLSKASKODATORUŃWYPADEK

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 