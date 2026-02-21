Groźny wypadek pod Toruniem. Wśród rannych policjanci

W wypadku w miejscowości Głuchowo zderzyły się dwa samochody osobowe - Skoda i Ford. Kierowcy obu pojazdów oraz pasażerka Skody zostali przetransportowani do szpitala.

Skodą podróżowali policjanci z Bydgoszczy będący w trakcie kursu podstawowego, którzy wracali na weekend do domów. "O zdarzeniu został powiadomiony prokurator" - przekazała KWP w Bydgoszczy.

Groźny wypadek z udziałem policjantów. Trzy osoby ranne

Do wypadku doszło w piątek około godziny 18.30. Na razie nie są znane okoliczności zdarzenia, trwa postępowanie, które wyjaśni przyczyny. Kierujący samochodami byli trzeźwi.

Policja przekazała, że dwóch kierowców zostało po opatrzeniu zwolnionych do domów. W szpitalu pozostaje 26-letnia funkcjonariuszka, pasażerka Skody. Kobieta doznała obrażeń wewnętrznych.

