Lista spraw, którym urzędnicy Kremla mają poświęcać szczególną uwagę w ciągu najbliższych miesięcy, została oparta na oświadczeniach, jakie Władimir Putin wygłosił 19 grudnia podczas "Bezpośredniej linii".

W telewizyjnym wydarzeniu, trwającym blisko 4,5 godziny, rosyjski przywódca odpowiadał na pytania dziennikarzy i obywateli, w tym również o wojnę w Ukrainie. Choć Moskwa utrzymuje, że organizowane co roku rozmowy z Putinem to okazja na omówienie spraw poruszających Rosjan, w rzeczywistości są one aranżowane i mają charakter propagandowy.

Zmiany zasad na Kremlu. Putin wyznaczył "nowe instrukcje"

Według zatwierdzonych w czwartek instrukcji Moskwa ma zwiększyć wsparcie dla weteranów i rodzin rosyjskich ofiar wojny w Ukrainie. Fraza "specjalna operacja" - jak Rosjanie nazywają wywołany konflikt zbrojny - pojawia się w opublikowanym dokumencie trzy razy.

Pierwszym z nowych kierunków Kremla ma być "rozważenie kwestii wsparcia państwa dla produkcji, dystrybucji i wyświetlania filmów poświęconych uczestnikom specjalnej operacji wojskowej".

Kolejne dwie instrukcje związane z agresją Rosji na Ukrainę wskazują, że rząd Federacji Rosyjskiej wraz z państwową prokuraturą generalną i funduszem wsparcia uczestników wojny ma nadzorować wdrażanie ustaw regulujących wypłaty pieniędzy rodzinom poległych lub zaginionych żołnierzy.

Oprócz tego w instrukcjach dla kremlowskich urzędników znalazły się także zadania dotyczące wsparcia socjalnego dla Rosjan, rozwoju budownictwa, dotacji kredytowych dla kredytobiorców hipotecznych i opieki zdrowotnej.

Problemy rosyjskiej armii. Rekrutacja nie pokrywa strat?

Oficjalna decyzja Władimira Putina nastąpiła w momencie, kiedy pojawiają się doniesienia o trudnej sytuacji rosyjskiej armii oraz dane na temat poległych w wojnie Rosjan.

Ze wspólnych obliczeń przeprowadzonych przez BBC, Mediazonę i zespół wolontariuszy wynika, że co najmniej 200 186 rosyjskich żołnierzy zginęło na froncie. Analizę opublikowano w czwartą rocznicę wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Również Mediazona informowała, że Rosja ma problemy z rekrutowaniem żołnierzy, choć oferuje im coraz wyższe zarobki i premie za podpisane kontraktów na służbę.

Co więcej, z powodu zgonów młodszych oficerów konieczne jest ich zastępowanie niedoświadczonymi mundurowymi. Naraża to Rosję na kolejne straty, których nie nadąża pokrywać trwająca rekrutacja.

