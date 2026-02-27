- Polska to nie jest jakieś udzielne księstwo rządu czy nawet większości rządowej. Polska to jest dobro wspólne wszystkich obywateli, a obywatele czekają na to, żeby szanować prezydenta, żeby z nim współpracować, żeby naprawić wymiar sprawiedliwości, a nie robić protezy. Tym się panowie zajmijcie - mówił Zbigniew Bogucki podczas posiedzenia Sejmu, na którym jednym z tematów był poselski projekt uchwały w sprawie przywrócenia konstytucyjnych standardów wyboru członków-sędziów Krajowej Rady Sądownictwa.

Po wystąpieniu szefa KPRP głos zabrał Waldemar Żurek. Gdy minister sprawiedliwości zmierzał do mównicy, w tle ze strony opozycji wybrzmiewał okrzyk "Będziesz siedział". - Pan minister Bogucki już usiadł, dajcie spokój - zwrócił się do krzyczących posłów marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Spięcie podczas obrad Sejmu. Bogucki: Nie wygrał Trzaskowski, tylko Nawrocki

W trakcie wystąpienia Zbigniew Bogucki wyrażał krytyczne stanowisko wobec obozu rządzącego. W przemówieniu zabrał głos na temat ministra spraw zagranicznych oraz stosunku koalicji do prezydenta Karola Nawrockiego.

- Minister Sikorski - osoba znana, aktor poważnych ról, w takich przedsięwzięciach jak papieros z Ławrowem, jak na przykład śniadanie czy spotkanie ambasadora Ławrowa z polskimi ambasadorami, czy słynny, który przejdzie niestety niechlubnie do historii w przypadku pana Sikorskiego, hołd berliński - mówił Zbigniew Bogucki.

- Mam wrażenie, koalicjo rządząca, panie premierze, że wy cały czas zatrzymaliście się tak w okolicach 1 czerwca między godziną 21:00 a może 23 i cały czas wam się wydaje, że kto inny wygrał wybory. Nie wygrał Rafał Trzaskowski, wygrał Karol Nawrocki. I jeżeli będziecie przesyłać ustawy, które przyszykowaliście dla swojego kandydata, to one będą kończyć tak, jak ustawa o KRS - zwracał się rządu szef KPRP.

Waldemar Żurek do posłów PiS. "Wstyd, szanowni państwo"

Po zejściu Zbigniewa Boguckiego z mównicy głos zabrał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Wystąpienie zaczął od skomentowania kierowanego w jego stronę okrzyku "Będziesz siedział". - Chciałbym się zwrócić do posłów PiS-u. Minister Ziobro jest w Budapeszcie, nie krzyczcie do niego. Nie ma go na tej sali - powiedział Żurek.

- Oczywiście Sejm ma pełne prawo do tego, aby podejmować uchwały w każdej sprawie. Ta uchwała jest osadzona w przepisach prawa i Sejm ma prawo podejmować stanowisko w tej sprawie. Minister Bogucki doszukuje się w tej uchwale źródeł prawa - kontynuował minister, jednak jego przemówienie zostało przerwane krzykami ze strony opozycji. Żurek poprosił marszałka Sejmu o uciszenie posłów. - Wstyd, szanowni państwo, wstyd - zwrócił się do opozycji w odpowiedzi na zagłuszanie wystąpienia.

Po wystąpieniu ministra w trybie sprostowania na mównicę wrócił Zbigniew Bogucki. - O to wam chodzi, temu układowi korporacyjno-politycznemu, żeby przywrócić władzę nad sądami - zwrócił się szef KPRP do obozu rządzącego,

