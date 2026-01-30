Poseł PiS o kryzysie sądownictwa. "Żurek idzie po bandzie"

- Jestem naprawdę otwarty na rozmowy, ale nie może być tak, że tak duża grupa sędziów jest wyrzucana tylko po to, aby te wybory tak ukształtować, by w KRS znalazły się osoby pożądane przez ministra Żurka - mówił w programie "Gość Wydarzeń" poseł PiS Krzysztof Szczucki. Polityk stwierdził, że zaproponowana ustawa o statusie sędziów jest "jawnie niezgodna z konstytucją".

Posłowie omawiają trudne projekty, w tym dotyczące związków i konstytucji

Poseł PiS został zapytany przez Marka Tejchmana o czwartkowe spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z przedstawicielami rządu. Szczucki przekazał, że dyskusje były merytoryczne i skupiły się na szeregu ustaw zaproponowanych przez koalicję rządzącą. 

 

Polityk zwrócił szczególną uwagę na ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz o zasadach powoływania członków Krajowej Rady Sądownictwa. Szczucki przyznał, że jego zdaniem prezydent nie powinien wyrazić zgody na projekt o zmianach w funkcjonowaniu KRS.

 

- Ja nie jestem rzecznikiem prezydenta, ale nie wyobrażam sobie, ze prezydent miałby tę ustawę podpisać - mówił w programie "Gość Wydarzeń". Polityk dodał, że projekt koalicji jest "jawnie niezgodny z konstytucją". 

 

- Mamy poważne wątpliwości, ponieważ ta ustawa segreguje sędziów na lepszych i gorszych, tak naprawdę prowadząc do wykluczenia poważnej grupy sędziów z procedury wyboru do KRS, ten wymóg 10 lat - kontynuował.

Ustawa o KRS. Szczucki: Wszyscy sędziowie są sędziami

- Jestem naprawdę otwarty na rozmowy, ale nie może być tak, że tak duża grupa sędziów jest wyrzucana tylko po to, aby te wybory tak ukształtować, by w KRS znalazły się osoby pożądane przez ministra Żurka - mówił Szczucki.

 

Zapytany o to, w jaki sposób spór wokół sądownictwa mógłby zostać zażegnany, poseł PiS wspomniał o wspólnych rozmowach ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka z przedstawicielami wszystkich opcji politycznych.

 

- Siadamy przy takim stole, uzgadniamy coś, co powinno być oczywiste. Wszyscy sędziowie są sędziami. Dajemy sobie spokój z dyskutowaniem, kto w tym sporze ma rację. Czy ten wybór czy tamten wybór KRS był dobry, to odcinamy - mówił. Jego zdaniem rozmowy powinny skupić się na wypracowaniu kompromisu na przyszłe wybory składu KRS.

 

Artykuł aktualizowany...

 

