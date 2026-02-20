Prezydencki projekt ws. sądownictwa. Marszałek przekazuje go do Komisji Weneckiej
Ponieważ według opinii prawników prezydencki projekt ws. sądownictwa narusza niezawisłość sędziowską i podział władzy zdecydowałem się przekazać do zaopiniowania Komisji Weneckiej - powiedział w piątek marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
Prezydencki projekt dot. sądownictwa w Polsce został opublikowany na stronie Kancelarii Prezydenta w czwartek wieczorem. Jak podkreślono w uzasadnieniu, jego celem jest doprowadzenie do respektowania porządku konstytucyjnego.
Proponowane zapisy mają zapewnić "skuteczne przeciwdziałanie bezprawnym próbom podważania nominacji sędziowskich udzielonych na wniosek KRS z uwagi na niezgodną z przepisami konstytucji i orzecznictwa TK praktykę orzeczniczą". Projekt Karola Nawrockiego przewiduje również odpowiedzialność karną "za działania godzące w konstytucyjny ustrój państwa i prawidłowe funkcjonowanie organów wymiaru sprawiedliwości".
Wkrótce więcej informacji...
