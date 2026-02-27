"Próbowano mnie zabić". Generał o zamachu podczas szczytu NATO

Generał Ben Hodges w rozmowie z mediami oświadczył, że do zamachu miało dojść podczas jego podróży na jedno z wydarzeń, które towarzyszyło szczytowi NATO w Hadze. Według słów dowódcy "próbowano go zabić".

Jego zdaniem tego dnia miało dojść do kilku innych podobnych zdarzeń na terenie całej Holandii.

Próba zamach na amerykańskiego generała?

Były dowódca zasugerował, że za atak mogła być odpowiedzialna rosyjska grupa dywersyjna. Gen. Hodges wyraził także przekonanie, że europejskie władze nie uznają takich incydentów za akty terrorystyczne, by nie sprawiać wrażenia bezradności.

- To nie są nastolatkowie. Ktoś przeprowadził zamachy na holenderską infrastrukturę kolejową i byli to Rosjanie - powiedział gen. Hodges cytowany przez portal Dutch News.

Dotychczas zarówno władze Holandii, jak również struktury NATO, nie potwierdziły oficjalnie tych doniesień. Holenderskie koleje w rozmowie z Dutch News przekazały, że zespoły odpowiedzialne za tego typu zdarzenia "nie miały pojęcia" o czym generał Hodges mówił.

