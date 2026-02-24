Zamach bombowy w Moskwie. Nie żyje policjant
Wybuch w pobliżu dworca kolejowego Sawiołowski w Moskwie. W wyniku eksplozji ładunku wybuchowego zginął policjant, a dwóch innych funkcjonariuszy zostało rannych. Nie żyje również zamachowiec, który według rosyjskich mediów pochodził z Petersburga.
Do zdarzenia doszło w nocy z poniedziałku na wtorek. Rosyjskie media informują, że do zaparkowanego przed dworcem radiowozu drogówki podeszła nieznana osoba, która zdetonowała ładunek wybuchowy.
W wyniku eksplozji zginął 34-letni policjant, który służył w moskiewskiej policji od 2019 roku. Mężczyzna osierocił dwoje dzieci.
W wybuchu ranni zostali dwaj inni funkcjonariusze, którzy zostali przetransportowani do szpitala.
Rosyjskie media informowały początkowo, że zamachowiec, który prawdopodobnie pochodził z Petersburga, uciekł. Później poinformowano jednak, że zginął w wyniku eksplozji.
Wkrótce więcej informacji...
