Zamach bombowy w Moskwie. Nie żyje policjant

Świat

Wybuch w pobliżu dworca kolejowego Sawiołowski w Moskwie. W wyniku eksplozji ładunku wybuchowego zginął policjant, a dwóch innych funkcjonariuszy zostało rannych. Nie żyje również zamachowiec, który według rosyjskich mediów pochodził z Petersburga.

Dwa radiowozy policyjne stoją na miejscu zdarzenia drogowego nocą, otoczone taśmą ostrzegawczą.
PAP/EPA/Press Service of the Russian Investigative Committee HANDOUT

Do zdarzenia doszło w nocy z poniedziałku na wtorek. Rosyjskie media informują, że do zaparkowanego przed dworcem radiowozu drogówki podeszła nieznana osoba, która zdetonowała ładunek wybuchowy. 

 

W wyniku eksplozji zginął 34-letni policjant, który służył w moskiewskiej policji od 2019 roku. Mężczyzna osierocił dwoje dzieci. 

 

W wybuchu ranni zostali dwaj inni funkcjonariusze, którzy zostali przetransportowani do szpitala.

 

Rosyjskie media informowały początkowo, że zamachowiec, który prawdopodobnie pochodził z Petersburga, uciekł. Później poinformowano jednak, że zginął w wyniku eksplozji.

 

Wkrótce więcej informacji...

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Intruz na terenie posiadłości Trumpa. Nie żyje uzbrojony mężczyzna
Dawid Kryska / polsatnews.pl
Czytaj więcej
ŚWIAT

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 