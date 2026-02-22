W wyniku zamachu terrorystycznego we Lwowie zginęła 23-letnia policjantka, a 25 osób zostało rannych. Do ataku doszło w centrum miasta podczas interwencji patrolu policji.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że sprawcy zostali zwerbowani przez rosyjską organizację za pośrednictwem komunikatora Telegram. - Okoliczności zamachu są w pełni analizowane. Wiele faktów już ustalono - powiedział w wieczornym wystąpieniu opublikowanym w sieci.

Zamach terrorystyczny we Lwowie. "Rosjanie planują kolejne ataki"

Zełenski zapowiedział, że szczegóły śledztwa przedstawią wkrótce Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Policja Narodowa oraz Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Podkreślił, że polecił opracowanie dodatkowych działań, które mają zapobiec podobnym atakom w przyszłości.

ZOBACZ: Zamach w centrum Lwowa. Nie żyje policjantka, 25 osób rannych

Prezydent zaznaczył, że ukraińskie służby mają doświadczenie w przeciwdziałaniu tego typu rekrutacjom i wcześniej udaremniły "dziesiątki podobnych sytuacji". Dodał, że konieczne jest większe zaangażowanie społeczności lokalnych i instytucji państwowych, by ograniczyć rosyjskie możliwości organizowania zamachów i sabotażu na zapleczu frontu.

- Mamy dane wywiadowcze, że Rosjanie planują kolejne ataki. Potrzebna jest większa ochrona dla ludzi - podkreślił.

Zarzuty dla 33-letniej kobiety

Jak poinformowało Biuro Prokuratora Generalnego Ukrainy, 33-letniej mieszkance Kostopola w obwodzie rówieńskim przedstawiono zarzut dokonania aktu terrorystycznego. Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Obwodowej we Lwowie.

Według wcześniejszego komunikatu prokuratury policja otrzymała zgłoszenie o włamaniu do sklepu w centrum miasta. Po przybyciu pierwszego patrolu doszło do wybuchu. Gdy na miejsce dotarła druga jednostka, nastąpiła kolejna eksplozja.

Mer Lwowa Andrij Sadowy przekazał, że w szpitalach przebywa obecnie 12 rannych, w tym dwie osoby w stanie ciężkim. Wcześniej informował o co najmniej 15 hospitalizowanych.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni