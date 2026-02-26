W Watykanie trwają intensywne prace nad renowacją arcydzieła. Działania konserwatorskie prowadzone są przez dwie zmiany pracowników.

"Z zespołem około 10 osób pracujących równocześnie na rusztowaniu wprowadzimy system zmianowy, aby zapewnić ciągłość prac zarówno przed południem, jak i po południu" - wyjaśnił Paolo Violini, główny konserwator Laboratorium Konserwacji Malarstwa i Materiałów Drewnianych Muzeów Watykańskich, cytowany przez serwis Vatican News.

ZOBACZ: Zamontowano ostatni element, zatknięto flagę Watykanu. To najwyższy kościół na świecie

Dodał, że prace renowacyjne odbywają się zgodnie z harmonogramem.

Renowacja "Sądu Ostatecznego". Watykan zdradził szczegóły

Jedną z głównych przyczyn konserwacji jest biały nalot, który pojawił się na fragmentach "Sądu Ostatecznego".

- Są to naloty osadowe, które w poprzednich latach zostały już usunięte z innych ścian. Na szczęście nie są to sole pochodzące z wnętrza muru, a więc nie stanowią szczególnego zagrożenia z punktu widzenia konserwatorskiego. Tę białą warstwę można usunąć bez jakiejkolwiek szkody dla powierzchni malarskiej. Składa się ona z mleczanu wapnia, związku powstającego z kwasu mlekowego, substancji pochodzenia antropogenicznego – wyjaśnił Paolo Violin.

- Sam oddech licznych zwiedzających, którzy przez długi czas przebywają w Kaplicy Sykstyńskiej wchodzi w reakcję z dwutlenkiem węgla oraz wapniem obecnym w powietrzu i z czasem osadza się na murze - dodał.

Prace renowacyjne polegają głównie na usuwania osadu za pomocą wody destylowanej i papieru japońskiego.

Kaplica Sykstyńska pozostaje otwarta dla wiernych

W czasie prac konserwatorskich zwiedzanie Kaplicy Sykstyńskiej odbywa się bez zakłóceń. Dzieło Michała Anioła jest natomiast słabo widoczne z powodu 7-kondygnacyjnego rusztowania, które rozstawiono w celu przeprowadzenia renowacji.

ZOBACZ: Wielki Tydzień i Wielkanoc w Watykanie. Papież wprowadza zmiany

W sobotę 28 lutego odbędzie się briefing prasowy w Kaplicy Sykstyńskiej. Watykańscy urzędnicy poinformują wówczas przedstawicieli mediów o postępach prac renowacyjnych.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Skażona wołowina wykryta w krajach UE. Jest stanowisko Brukseli Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polsat News