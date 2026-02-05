Wielki Tydzień i Wielkanoc w Watykanie. Papież wprowadza zmiany

Jak podaje Watykan 15 lutego papież Leon XIV wznowi wizyty duszpasterskie w parafiach rzymskiej diecezji. W ciągu najbliższych tygodni zaplanowano pięć wizyt, a pierwsza odbędzie się w Ostia Lido.

W Środę Popielcową, 18 lutego, Papież uda się na Awentyn, aby wziąć udział w tradycyjnej procesji pokutnej z Kościoła św. Anzelma do Bazyliki św. Sabiny, pierwszego kościoła stacyjnego w Rzymie.

Od 22 do 27 lutego papież i Kuria Rzymska będą uczestniczyć w rekolekcjach wielkopostnych, które odbędą się w Pałacu Apostolskim w Watykanie. To czas modlitwy i duchowego przygotowania do obchodów Wielkanocy 2026.

Zmiany w Wielki Czwartek. Papież Leon XIV przywraca tradycję

W harmonogramie opublikowanym przez Urząd Papieskich Celebracji Liturgicznych znalazły się także wydarzenia planowane na kolejne dni Wielkiego Tygodnia.

Niedziela Palmowa rozpocznie uroczystości, kiedy Ojciec Święty odprawi mszę na Placu św. Piotra, poświęcając palmy, symbol zwycięstwa życia nad śmiercią.

W Wielki Czwartek rano papież wraz z kapłanami rzymskiej diecezji odprawi Mszę Krzyżma, a wieczorem poprowadzi Liturgię Wieczerzy Pańśkiej upamiętniając ustanowienie sakramentu Eucharystii i kapłaństwa.

W tym roku Leon XIV postanowił powrócić do tradycji, co oznacza, że Mszę Wieczerzy Pańskiej odprawi w Bazylice św. Jana na Lateranie, a nie w Watykanie czy w innym miejscu, jak czasami bywało w ostatnich latach.

ZOBACZ: Papież planuje daleką pielgrzymkę. Ma odwiedzić swój "drugi dom"

Wielki Piątek będzie dniem szczególnej refleksji nad Męką Pańską. O godzinie 17 w Bazylice św. Piotra Papież weźmie udział w Liturgii Męki Pańskiej, a wieczorem, o 21:15, poprowadzi tradycyjną Drogę Krzyżową w Koloseum, gromadząc wiernych w historycznym centrum Rzymu.

Wielka Sobota będzie dniem oczekiwania na Zmartwychwstanie. O godzinie 21 Papież Leon XIV przewodniczyć będzie Wigilii Paschalnej w Bazylice św. Piotra, celebrując triumf życia nad śmiercią i przygotowując wiernych na radosne świętowanie Wielkanocy.

Niedziela Wielkanocna rozpocznie się mszą na Placu św. Piotra o godzinie 10:15, a o godzinie 12 Papież udzieli tradycyjnego błogosławieństwa Urbi et Orbi z balkonu Bazyliki Watykańskiej, kierując słowa pokoju i nadziei do wiernych na całym świecie.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni