"Sagrada Família osiągnęła swój najwyższy punkt po umieszczeniu górnego ramienia krzyża wieży Jezusa Chrystusa" - przekazali architekci za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Zgodnie z tradycją budowlaną, na maszt wciągana jest flaga katalońska, co oznacza, że ​​konstrukcja wieży jest ukończona i nie doszło do żadnych incydentów, a także flaga Watykanu, ponieważ jest to najwyższa świątynia Kościoła katolickiego" - poinformowano.

Wysokość wieży wraz z krzyżem to 172,5 m.

Una creu que arriba al cel de Barcelona!

¡Una cruz que llega al cielo de Barcelona!

A cross that reaches the sky of Barcelona! pic.twitter.com/RNfmJp0jLG — La Sagrada Família (@sagradafamilia) February 21, 2026

Po instalacji krzyża rozpoczęto prace nad rozbiórką rusztowania. Otwarcie wieży ma nastąpić 10 czerwca, czyli w setną rocznicę śmierci słynnego projektanta Antonio Gaudiego.

Według niepotwierdzonych informacji w uroczystości może wziąć udział papież Leon XIV.

Sagrada Familia w Barcelonie. Budowa trwa od ponad 140 lat

Bazylika Sagrada Familia została zaprojektowana przez katalońskiego architekta Antoniego Gaudiego. Według jego wizji konstrukcja ma mieć 18 ogromnych wież w kształcie wrzeciona, z których każda symbolizuje inną postać biblijną - 12 apostołów, czterech ewangelistów, Maryję i Jezusa. Bazylika ma pomieścić około 13 tys. osób.

W momencie śmierci Gaudíego - w 1926 roku - budowa była ukończona w 10-15 proc. Pod koniec lat trzydziestych XX wieku została przerwana przez hiszpańską wojnę domową.

W 1984 roku budynek został wpisany na listę światowego światowego dziedzictwa UNESCO, a w 2010 roku poświęcony przez papieża Benedykta XVI.

