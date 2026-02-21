Zamontowano ostatni element, zatknięto flagę Watykanu. To najwyższy kościół na świecie

Na najwyższej wieży bazyliki La Sagrada Familia zainstalowano górne ramię krzyża. Kościół jest najwyższą świątynią Kościoła katolickiego - ma wysokość 172,5 m. Budynek, który stał się symbolem stolicy Katalonii, powstaje od 140 lat. - To historyczny dzień dla świątyni i dla Barcelony - powiedział Jordi Fauli, główny architekt.

Bazylika Sagrada Família w Barcelonie jest odtąd najwyższą świątynią Kościoła katolickiego

"Sagrada Família osiągnęła swój najwyższy punkt po umieszczeniu górnego ramienia krzyża wieży Jezusa Chrystusa" - przekazali architekci za pośrednictwem mediów społecznościowych.

 

ZOBACZ: Barcelona. Katedra Sagrada Familia z terminem zakończenia budowy. Trwa od 144 lat

 

"Zgodnie z tradycją budowlaną, na maszt wciągana jest flaga katalońska, co oznacza, że ​​konstrukcja wieży jest ukończona i nie doszło do żadnych incydentów, a także flaga Watykanu, ponieważ jest to najwyższa świątynia Kościoła katolickiego" - poinformowano.

 

Wysokość wieży wraz z krzyżem to 172,5 m.

 

 

Po instalacji krzyża rozpoczęto prace nad rozbiórką rusztowania. Otwarcie wieży ma nastąpić 10 czerwca, czyli w setną rocznicę śmierci słynnego projektanta Antonio Gaudiego.

 

Według niepotwierdzonych informacji w uroczystości może wziąć udział papież Leon XIV.

Sagrada Familia w Barcelonie. Budowa trwa od ponad 140 lat

Bazylika Sagrada Familia została zaprojektowana przez katalońskiego architekta Antoniego Gaudiego. Według jego wizji konstrukcja ma mieć 18 ogromnych wież w kształcie wrzeciona, z których każda symbolizuje inną postać biblijną - 12 apostołów, czterech ewangelistów, Maryję i Jezusa. Bazylika ma pomieścić około 13 tys. osób.

 

ZOBACZ: Barcelona mówi dość. Nietypowy zakaz wszedł w życie

 

W momencie śmierci Gaudíego - w 1926 roku - budowa była ukończona w 10-15 proc. Pod koniec lat trzydziestych XX wieku została przerwana przez hiszpańską wojnę domową.

 

W 1984 roku budynek został wpisany na listę światowego światowego dziedzictwa UNESCO, a w 2010 roku poświęcony przez papieża Benedykta XVI.

 

Maciej Olanicki / polsatnews.pl
