Zamontowano ostatni element, zatknięto flagę Watykanu. To najwyższy kościół na świecie
Na najwyższej wieży bazyliki La Sagrada Familia zainstalowano górne ramię krzyża. Kościół jest najwyższą świątynią Kościoła katolickiego - ma wysokość 172,5 m. Budynek, który stał się symbolem stolicy Katalonii, powstaje od 140 lat. - To historyczny dzień dla świątyni i dla Barcelony - powiedział Jordi Fauli, główny architekt.
"Sagrada Família osiągnęła swój najwyższy punkt po umieszczeniu górnego ramienia krzyża wieży Jezusa Chrystusa" - przekazali architekci za pośrednictwem mediów społecznościowych.
"Zgodnie z tradycją budowlaną, na maszt wciągana jest flaga katalońska, co oznacza, że konstrukcja wieży jest ukończona i nie doszło do żadnych incydentów, a także flaga Watykanu, ponieważ jest to najwyższa świątynia Kościoła katolickiego" - poinformowano.
Wysokość wieży wraz z krzyżem to 172,5 m.
Po instalacji krzyża rozpoczęto prace nad rozbiórką rusztowania. Otwarcie wieży ma nastąpić 10 czerwca, czyli w setną rocznicę śmierci słynnego projektanta Antonio Gaudiego.
Według niepotwierdzonych informacji w uroczystości może wziąć udział papież Leon XIV.
Sagrada Familia w Barcelonie. Budowa trwa od ponad 140 lat
Bazylika Sagrada Familia została zaprojektowana przez katalońskiego architekta Antoniego Gaudiego. Według jego wizji konstrukcja ma mieć 18 ogromnych wież w kształcie wrzeciona, z których każda symbolizuje inną postać biblijną - 12 apostołów, czterech ewangelistów, Maryję i Jezusa. Bazylika ma pomieścić około 13 tys. osób.
W momencie śmierci Gaudíego - w 1926 roku - budowa była ukończona w 10-15 proc. Pod koniec lat trzydziestych XX wieku została przerwana przez hiszpańską wojnę domową.
W 1984 roku budynek został wpisany na listę światowego światowego dziedzictwa UNESCO, a w 2010 roku poświęcony przez papieża Benedykta XVI.
