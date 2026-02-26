W środę rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński poinformował o zatrzymaniu prezydenta Częstochowy w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa korupcyjnego.

Funkcjonariusze CBA przeszukali i zabezpieczyli materiał dowodowy w miejscu zamieszkania zatrzymanego, w Urzędzie Miasta Częstochowy, a także w siedzibach dwóch częstochowskich stowarzyszeń. Dziś zakończyły się kilkugodzinne czynności z jego udziałem w siedzibie śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach.

Zarzuty dla prezydenta Częstochowy. Sąd nie zgodził się na tymczasowe aresztowanie

Krzysztof M. usłyszał dwa zarzuty dotyczące przyjmowania korzyści majątkowych, a prokuratura złożyła wniosek o tymczasowe aresztowanie samorządowca. Wniosek uzasadniono obawą matactwa i groźbą wymierzenia mu surowej kary. Sąd nie wydał jednak na to zgody.

Pierwszy zarzut wskazuje na przyjęcie korzyści majątkowej w postaci gotówki w wysokości co najmniej 40 tys. zł. Miało to nastąpić w latach 2018-2022 w związku z pełnieniem funkcji publicznej. Jak podano w komunikacie prokuratury - "korzyść miała zostać przyjęta w zamian za wprowadzenie zmian w budżecie miasta pozwalających na realizację zamówienia publicznego z korzyścią dla ustalonego przedsiębiorcy realizującego to zamówienie".

"Drugi zarzut związany jest z przyjmowaniem, w okresie od co najmniej września 2020 r. do co najmniej 31 października 2025 r., od wielu osób korzyści majątkowych w łącznej kwocie nie mniejszej niż 129 tys. zł" - poinformowała prokuratura.

Więcej informacji wkrótce...

