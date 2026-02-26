Zwrot ws. prezydenta Częstochowy. Sąd nie zgodził się na areszt
Sąd nie zgodził się na areszt dla prezydenta Częstochowy. Wcześniej Krzysztof M. usłyszał zarzuty przyjmowania korzyści majątkowych. Łącznie podejrzanemu zarzuca się przyjęcie co najmniej 169 tys. zł łapówek w latach 2018-2025.
W środę rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński poinformował o zatrzymaniu prezydenta Częstochowy w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa korupcyjnego.
Funkcjonariusze CBA przeszukali i zabezpieczyli materiał dowodowy w miejscu zamieszkania zatrzymanego, w Urzędzie Miasta Częstochowy, a także w siedzibach dwóch częstochowskich stowarzyszeń. Dziś zakończyły się kilkugodzinne czynności z jego udziałem w siedzibie śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach.
Zarzuty dla prezydenta Częstochowy. Sąd nie zgodził się na tymczasowe aresztowanie
Krzysztof M. usłyszał dwa zarzuty dotyczące przyjmowania korzyści majątkowych, a prokuratura złożyła wniosek o tymczasowe aresztowanie samorządowca. Wniosek uzasadniono obawą matactwa i groźbą wymierzenia mu surowej kary. Sąd nie wydał jednak na to zgody.
Pierwszy zarzut wskazuje na przyjęcie korzyści majątkowej w postaci gotówki w wysokości co najmniej 40 tys. zł. Miało to nastąpić w latach 2018-2022 w związku z pełnieniem funkcji publicznej. Jak podano w komunikacie prokuratury - "korzyść miała zostać przyjęta w zamian za wprowadzenie zmian w budżecie miasta pozwalających na realizację zamówienia publicznego z korzyścią dla ustalonego przedsiębiorcy realizującego to zamówienie".
"Drugi zarzut związany jest z przyjmowaniem, w okresie od co najmniej września 2020 r. do co najmniej 31 października 2025 r., od wielu osób korzyści majątkowych w łącznej kwocie nie mniejszej niż 129 tys. zł" - poinformowała prokuratura.
