Prezydent Częstochowy zatrzymany. Akcja CBA

Prezydent Częstochowy zatrzymany przez CBA. Jak przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński obecnie prowadzone są przeszukania i zabezpieczania dokumentów w kilku miejscach na terenie Częstochowy.

Dzisiaj rano na polecenie prokuratora Śląskiego Wydziału @PK_GOV_PL agenci @CBAgovPL zatrzymali Krzysztofa M. - Prezydenta Miasta Częstochowa. Obecnie prowadzone są przeszukania i zabezpieczania dokumentów w kilku miejscach na terenie Częstochowy. Sprawa dotyczy podejrzenia… — Jacek Dobrzyński (@JacekDobrzynski) February 25, 2026

Prezydent Częstochowy Krzysztof M. zatrzymany. Akcja CBA

"Sprawa dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa korupcyjnego. Po zakończeniu tych czynności zatrzymany mężczyzna zostanie przewieziony do katowickiej prokuratury" - przekazał Dobrzyński.

Rzecznik nadmienił we wpisie, że na tym etapie są to jedyne informacje, które może przekazać opinii publicznej. W rozmowie z mediami Dobrzyński dodał, że do zatrzymania Krzysztofa M. doszło przed godz. 9.00 w pobliżu miejsca zamieszkania podejrzanego.

- To, jakie zarzuty dostanie pan prezydent, zależy od prokuratury - dodał Dobrzyński w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie.

Krzysztof K. pełni obowiązki prezydenta Częstochowy od 2010 roku. Wcześniej był m.in. radnym miasta i posłem na Sejm VI kadencji (2007-2010).

