Prezydent Częstochowy zatrzymany. Akcja CBA

Na polecenie prokuratora Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej agenci CBA zatrzymali w środę rano Krzysztofa M., prezydenta Częstochowy - przekazał Jacek Dobrzyński. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych dodał, że sprawa tyczy się podejrzenia popełnienia przestępstwa korupcyjnego.

Prezydent Częstochowy zatrzymany przez CBA. Jak przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński obecnie prowadzone są przeszukania i zabezpieczania dokumentów w kilku miejscach na terenie Częstochowy.

 

"Sprawa dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa korupcyjnego. Po zakończeniu tych czynności zatrzymany mężczyzna zostanie przewieziony do katowickiej prokuratury" - przekazał Dobrzyński.

 

Rzecznik nadmienił we wpisie, że na tym etapie są to jedyne informacje, które może przekazać opinii publicznej. W rozmowie z mediami Dobrzyński dodał, że do zatrzymania Krzysztofa M. doszło przed godz. 9.00 w pobliżu miejsca zamieszkania podejrzanego.

 

- To, jakie zarzuty dostanie pan prezydent, zależy od prokuratury - dodał Dobrzyński w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie.

 

Krzysztof K. pełni obowiązki prezydenta Częstochowy od 2010 roku. Wcześniej był m.in. radnym miasta i posłem na Sejm VI kadencji (2007-2010).

 

Marcin Boniecki / mjo / polsatnews.pl
