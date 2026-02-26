Prezydent Częstochowy usłyszał zarzuty. Jest wniosek o areszt

W środę funkcjonariusze CBA przeszukali i zabezpieczyli materiał dowodowy w miejscu zamieszkania zatrzymanego, w Urzędzie Miasta Częstochowy, a także w siedzibach dwóch częstochowskich stowarzyszeń.

Jak przekazała w czwartek Prokuratura Krajowa, prezydentowi Częstochowy przedstawiono dwa zarzuty.

Zarzuty dla prezydenta Częstochowy

Pierwszy zarzut dla Krzysztofa M. dotyczy przyjęcia w latach 2018-2022, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, korzyści majątkowej w postaci gotówki w wysokości co najmniej 40 tys. zł.

Korzyść ta miała zostać przyjęta "w zamian za wprowadzenie zmian w budżecie miasta pozwalających na realizację zamówienia publicznego z korzyścią dla ustalonego przedsiębiorcy realizującego to zamówienie" - przekazała PK.

"Drugi zarzut związany jest z przyjmowaniem, w okresie od co najmniej września 2020 r. do co najmniej 31 października 2025 r., od wielu osób, korzyści majątkowych w łącznej kwocie nie mniejszej niż 129 tys. zł ( art. 228 § 1 kk w zw. z art. 12 kk)" - dodano w komunikacie.

Po przedstawieniu zarzutów i przesłuchaniu podejrzanego prokurator skierował wniosek o jego aresztowanie na okres trzech miesięcy ze względu na groźbę wymierzenia surowej kary i ryzyko matactwa.

Zatrzymanie Krzysztofa M. przez CBA. Śledztwo w sprawie korupcji

O zatrzymaniu prezydenta miasta Częstochowa poinformował w środę rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. "Sprawa dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa korupcyjnego" - podał.

Prokuratura Krajowa wyjaśniła w czwartek, że w sprawie występuje 18 podejrzany, którym łącznie ogłoszono 34 zarzuty dotyczące przyjmowania i udzielania łapówek osobom pełniącym funkcje publiczne oraz prania pieniędzy z działalności przestępczej.

