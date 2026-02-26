Kary finansowe dla księży w Polsce. Episkopat dał zielone światło

Znowelizowany przez papieża Franciszka Kodeks prawa kanonicznego, z grudnia 2021 r., przywrócił do kościelnego prawa kary finansowe.

Ksiądz, ale także pełniąca w Kościele jakiś urząd osoba świecka, mogą zostać ukarani grzywną za przestępstwa, których dopuściliby się w czasie pełnienia swoich zadań. Mogą zostać także pozbawieni całości lub części wynagrodzenia kościelnego.

Kary pieniężne w kościele. Episkopat ujawnił zasady

Zasady określania wysokości kar ekspiacyjnych o charakterze finansowym Konferencja Episkopatu Polski ustaliła 14 października 2025 r., podczas 402. Zebrania Plenarnego w Gdańsku. "26 stycznia Dekret ogólny w tej sprawie uzyskał recognitio Dykasterii ds. Biskupów oraz zgodę na jego promulgację" - poinformowało w czwartek biuro prasowe Episkopatu.

"Wysokość grzywny lub kwoty pieniężnej na cele Kościoła ustala się w odniesieniu do minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę przewidzianego w przepisach prawa polskiego, obowiązujących w dniu wymierzenia kary, tak iż minimalna wysokość grzywny nie może być mniejsza niż połowa minimalnego miesięcznego wynagrodzenia brutto, a maksymalna nie może przekraczać 20 kwot minimalnego miesięcznego wynagrodzenia brutto" - napisano w ogłoszonym w czwartek dekrecie, który wejdzie w życie 1 marca.

W dokumencie zaznaczono, że wymierzający karę sam określa podmiot, na rzecz którego ukarany ma wpłacić określoną kwotę pieniężną, zgodnie z celami kościelnymi.

Kara nie może pozbawiać obwinionego środków do "godziwego utrzymania"

"Kara pozbawienia całości lub części wynagrodzenia kościelnego nie może pozbawiać ukaranego środków koniecznych do godziwego utrzymania, to jest odpowiadających kwocie wolnej od zajęcia komorniczego przewidzianej w przepisach prawa polskiego, obowiązujących w dniu wymierzenia kary" - czytamy w dokumencie.

Dekret został opublikowany na oficjalnej stronie internetowej Konferencji Episkopatu Polski oraz w organie urzędowym "Akta Konferencji Episkopatu Polski".

