O pozytywnej decyzji agendy ONZ ds. kultury w sprawie przebudowy watykańskich koszar Gwardii Szwajcarskiej poinformowano w piątek. Wkrótce powinna przyjść także ostateczna decyzja UNESCO.

Wszystkie projekty zostały wykonane przez instytucje ze Szwajcarii w ścisłej współpracy ze służbami technicznymi Watykanu. Prace rozpoczną się, nie wcześniej niż w 2027 roku, a ich zakończenie planuje się na 2029 rok. Ich koszt szacuje się na ok. 70 mln franków (ok. 324 mln zł).

Wielka rozbiórka w Watykanie. Przebudowa "dzielnicy szwajcarskiej"

Projekt zakłada niemal całkowitą rozbiórkę dotychczasowych koszar, przy zachowaniu jedynie fasady od strony państwa włoskiego, oraz uwolnienie budynków stojących przy Passetto di Borgo - podniesionej drogi ucieczki z XI wieku.

Nowe koszary będą wyższe od dotychczasowych i będą sięgać na pięć kondygnacji. Wybudowanych zostanie 81 pokoi jednoosobowych, 18 pokoi dwuosobowych, 11 kawalerek oraz 21 mieszkań dla rodzin. Piwnica oraz parter zostaną przeznaczone na biura, przestrzenie wspólne oraz magazyny.

Nowy układ ma usprawnić mieszkalnictwo gwardzistów. Przebudowa pomieszczeń ma pozwolić na pomieszczenie całej Gwardii Szwajcarskiej w jednym budynku na terenie Watykanu.

Oprócz przebudowy budynku, zmianie ulegnie także układ przestrzenny w tzw. dzielnicy szwajcarskiej. Obecne budynku zostaną zastąpione nowymi. W pobliże przeniesiona zostanie również pamiątkowa fontanna z 1927 roku.

bp / polsatnews.pl