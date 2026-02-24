Pierwsze poważne problemy związane z awarią systemu sterowania ruchem na łódzkich ulicach wystąpiły w poniedziałek rano. Na najważniejszych skrzyżowaniach sygnalizacja świetlna działała jedynie w trybie awaryjnym (żółty pulsujący), w związku z czym występowały duże utrudnienia w przejeździe i korki.

Wiceprezydent miasta Tomasz Piotrowski, cytowany przez tulodz.pl, informował, że do awarii doszło, ponieważ "padł serwer". - Z jakiej przyczyny? To musimy dokładnie sprawdzić. Mam nadzieję, że w ciągu kilku najbliższych dni poznamy dokładną przyczynę. Będziemy się starali wyeliminować ją na stałe (…). Restart serwerów sprawił, że sygnalizacja zaczęła stopniowo wracać do prawidłowego stanu - tłumaczył.

Awaria sygnalizacji świetlnej w Łodzi. Władze miasta powołały sztab kryzysowy

W ciągu dnia przywrócono poprawne funkcjonowanie sygnalizacji, jednak we wtorek system ponownie przestał działać na kilku skrzyżowaniach.

- Występują problemy techniczne związane z funkcjonowaniem sieci sterującej sygnalizacją świetlną na terenie miasta. Sygnalizacja działa, jednak w trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu wszystkie miejskie sygnalizatory zostały tymczasowo przełączone w tryb stałoczasowy. Może to powodować utrudnienia i wydłużenie czasu przejazdu - przekazał we wtorek Jacek Tokarczyk z Urzędu Miasta.

Tryb stałoczasowy sygnalizacji oznacza sposób działania, w którym światła sygnalizatorów zmieniają się w stałych, z góry zaprogramowanych odstępach czasu. System nie reaguje na aktualne natężenie ruchu czy pieszych. Stosowany jest m.in. w przypadku awarii.

Sztab kryzysowy w Łodzi po awarii systemu sterowania sygnalizacjami

W Łodzi powołano sztab kryzysowy. Przy usuwaniu awarii pracują służby miejskie, informatycy i Centrum Sterowania Ruchem. - Na obecnym etapie wykluczamy atak hakerski oraz udział osób trzecich w powstaniu awarii. Jak tylko system będzie w pełni sprawny, sygnalizacja zostanie ponownie przełączona na tryb automatycznego sterowania - dodał Tokarczyk.

Zaapelował do kierowców, pieszych oraz rowerzystów o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w rejonie skrzyżowań oraz przejść dla pieszych.

