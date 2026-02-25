Watykan ogłosił kolejne podróże apostolskie Leona XIV. Jak się okazuje, pierwszą zagraniczną podróżą papieża w 2026 roku będzie ta w Monako, którą zaplanowano na 28 marca, czyli na przeddzień rozpoczęcia Wielkiego Tygodnia.

Wizyta Leona XIV w Monako ma być odpowiedzią na wielokrotne zaproszenia władz księstwa. Po raz ostatni jakikolwiek biskup Rzymu pojawił się tam w 1538 roku. Wówczas na wizytę do Monako udał się Paweł III, który przybył tam jako rozjemca między królem Francji Franciszkiem I a cesarzem Karolem V. Wcześniej byli tu również Innocenty IV w 1251 r. i antypapież Benedykt XIII w 1402 r.

W poprzednich latach wizytę w Monako planował Benedykt XVI. Papież miał udać się tam w 2012 roku, jednak ostatecznie podróż nie doszła do skutku. Następnie księstwo zapraszało do siebie także papieża Franciszka, który również ostatecznie nie odwiedził tego niewielkiego państwa.

Podróże apostolskie Leona XIV. Papież uda się do czterech krajów w Afryce

Dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni potwierdził dodatkowo, że Leon XIV uda się do Afryki, gdzie w pierwszej kolejności odwiedzi Algierię. Następnie uda się do Afryki Środkowej i odwiedzi anglojęzyczny region północnego Kamerunu, gdzie od 10 lat trwa wojna domowa między siłami rządowymi a separatystami. Kolejno Ojciec Święty wybierze się do Angoli. Jego ostatnim celem na kontynencie będzie Gwinea Równikowa.

Podróż Leona XIV po Afryce potrwa od 13 do 23 kwietnia. Jak zaznacza Vatican News, będzie to "wizyta o złożonym charakterze", łącząca wymiar duchowej pamięci o św. Augustynie z bezpośrednim spotkaniem z krajami rozwijającymi się. W trakcie swojego pobytu w Afryce papież ma poświęcić szczególną uwagę osobom najuboższym oraz tym, którzy niosą im pomoc.

Leon XIV odwiedzi Hiszpanię. "Destynacja bliska sercu papieża Franciszka"

Od 6 do 12 czerwca Leon XIV będzie przebywał w Hiszpanii, gdzie odwiedzi m.in. Madryt. Następnie uda się do Barcelony i dokona tam otwarcia bazyliki Sagrada Familia – monumentalnej świątyni, która stała się nieodłącznym symbolem katalońskiej metropolii.

Papieska wizyta w Hiszpanii zbiega się ze stuleciem śmierci Antoniego Gaudíego - architekta, który zaprojektował i rozpoczął budowę bazyliki. W ubiegłym roku został on ogłoszony czcigodnym sługą Bożym.

Leon XIV wybierze się dodatkowo na Wyspy Kanaryjskie - będące jednym z głównych szlaków migracyjnych z Afryki do Europy - gdzie odwiedzi Teneryfę i Gran Canarię. Jak zaznaczał w styczniu kard. José Cobo Cano, arcybiskup Madrytu, ta destynacja była już wcześniej bliska sercu papieża Franciszka.

