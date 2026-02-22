Na dwa dni przed czwartą rocznicą pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę papież wezwał do natychmiastowego zaprzestania działań wojennych.

- Mijają cztery lata od początku wojny przeciwko Ukrainie. Moje serce zwrócone jest wciąż ku dramatycznej sytuacji, która dzieje się na oczach wszystkich. Ileż ofiar, ile istnień i rozerwanych rodzin, ileż zniszczenia, ile niewypowiedzianych cierpień - powiedział papież przed niedzielną modlitwą Anioł Pański.

- Niech zamilknie broń, niech przerwane zostaną bombardowania, niech bezzwłocznie osiągnięte zostanie zawieszenie broni i niech umocni się dialog, by otworzyć drogę do pokoju - zaapelował Leon XIV.

Leon XIV przed czwartą rocznicą rosyjskiej agresji. "Umęczony naród ukraiński"

Papież podkreślił dramatyczne skutki każdej z wojen i wezwał do modlitwy za Ukraińców.

- Zachęcam wszystkich, by zjednoczyli się w modlitwie za umęczony naród ukraiński i za wszystkich, którzy cierpią z powodu tej wojny i wszystkich konfliktów na świecie. Niech rozjaśnia nasze dni tak oczekiwany dar pokoju - przekazał Leon XIV.

- Każda wojna jest raną zadaną całej rodzinie ludzkiej, zostawia za sobą śmierć, zniszczenie i pasmo bólu, który naznacza pokolenia. Pokój nie może być odkładany na później. Jest pilną potrzebą i musi znaleźć miejsce w sercach i przełożyć się na odpowiedzialne decyzje - stwierdził papież.

Wielkopostny apel papieża Leona XIV: zróbmy miejsce milczeniu

Papież zwrócił się do wiernych, by wykorzystali Wielki Post do refleksji nad pokusą stanowioną przez bogactwo, sławę i władzę.

- Owe pokusy, których doświadczył również Jezus, są jednak tylko nędznymi namiastkami radości, do której jesteśmy stworzeni, i ostatecznie pozostawiają nas nieuchronnie i nieustannie niezadowolonymi, niespokojnymi i pustymi - powiedział Leon XIV.

Papież wezwał także, by w trakcie Wielkiego Postu "zrobić miejsce milczeniu".

- W tym czasie łaski praktykujmy ją hojnie, wraz z modlitwą i uczynkami miłosierdzia; zróbmy miejsce milczeniu; wyciszmy na chwilę telewizory, radia i smartfony. Medytujmy nad Słowem Bożym, przystępujmy do sakramentów - zaapelował najwyższy hierarcha Kościoła.

