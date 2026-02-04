Papież Leon XIV podziękował Polakom. "Wyrażam moją wdzięczność"

- Wyrażam moją wdzięczność za inicjatywy solidarnościowe podejmowane w katolickich diecezjach w Polsce i w innych krajach, które starają się pomagać ludności przetrwać ten czas wielkiego zimna - powiedział o podczas środowej audiencji generalnej Leon XIV. Papież odniósł się do szczególnie sytuacji panującej w Ukrainie, gdzie ludność musi mierzyć się nie tylko z rosyjską inwazją, ale też z siarczystym mrozem.

Apel i podziękowania papieża. Wspomniał o Polsce

- Zachęcam wszystkich do wspierania modlitwą naszych braci i sióstr na Ukrainie, ciężko doświadczonych konsekwencjami bombardowań, które ponownie zaczęły uderzać także w infrastrukturę energetyczną - mówił Leon XIV.

Papież pozdrowił także ponad stuosobową grupę pielgrzymów z Polski, którą zachęcił do zgłębiania Pisma Świętego.

- Pozdrawiam serdecznie Polaków. Soborowa Konstytucja Dei Verbum zachęca do regularnej lektury Pisma Świętego i dzielenia się Ewangelią z ludźmi naszych czasów, zwłaszcza młodymi. Niech rozwijają się wspólnoty i kręgi biblijne, w których można lepiej poznawać i rozważać Słowo Boże. Wszystkim wam błogosławię – powiedział Leon XIV.

Traktat Nowy Start. Papież apeluje o "skuteczną kontynuację"

Podczas środowej audiencji zwierzchnik Kościoła katolickiego odniósł się także do wygasającego w czwartek traktatu New START, który został podpisany w 2010 roku przez prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji.

- Ponawiając zachętę do podejmowania wszelkich konstruktywnych wysiłków na rzecz rozbrojenia i wzajemnego zaufania kieruję żarliwy apel o to, by nie porzucać tego narzędzia bez starań, aby zagwarantować jego konkretną i skuteczną kontynuację - dodał.

Zdaniem Leona XIV "obecna sytuacja wymaga tego, aby zrobić wszystko, co możliwe, by zapobiec nowemu wyścigowi zbrojeń, który jeszcze bardziej zagraża pokojowi między narodami. Niezwykle pilne jest zastąpienie logiki strachu i nieufności wspólną etyką, zdolną ukierunkować wybory na dobro wspólne i uczynić pokój dziedzictwem strzeżonym przez wszystkich".

