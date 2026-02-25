Trwają poszukiwania Bożenki. Poznańskie zoo apeluje o pomoc

Polska

Trwają poszukiwania samicy manula, która w środę zniknęła z poznańskiego zoo. Jak poinformowała placówka w mediach społecznościowych, istnieją podejrzenia, że Bożenka "mogła zostać wypuszczona celowo przez nieznanego sprawcę". "Prosimy o czujność i uważne rozglądanie się w okolicy ogrodu zoologicznego i terenów przyległych" - apeluje wielkopolski ogród zoologiczny.

Manul o imieniu Bożenka siedzący na kamieniach, z charakterystycznym brakiem lewego oka.
Zoo Poznań Official Site /Facebook
Poznańskie zoo prosi o pomoc w poszukiwaniu zaginionej samicy manula, Bożenki

O zniknięciu samicy manula o imieniu Bożenka pracownicy poznańskiego zoo zorientowali się w środę podczas porannego obchodu. Wówczas zauważono, że otwarte zostały drzwiczki pomieszczenia, w których zwierzę przebywało. "Z naszych ustaleń wynika, że (Bożenka) mogła zostać wypuszczona celowo przez nieznanego sprawcę" - podkreśliła placówka w komunikacie.

 

Sprawa poruszyła pracowników, którzy natychmiast poinformowali o tym incydencie w swoich mediach społecznościowych, prosząc swoich odbiorców o wypatrywanie manula.  "W przypadku zauważenia zwierzęcia prosimy o niezbliżanie się do niego i natychmiastowy kontakt z naszym zoo lub ze Strażą Miejską" - zaapelowało poznańskie zoo.

Jak czytamy, manul to niewielki dziki kot o szarym umaszczeniu i gęstym futrze. Z natury jest płochliwy i unika kontaktu z ludźmi. Nie jest zwierzęciem oswojonym ani udomowionym, a "w sytuacji stresu może się bronić".

 

Znakiem rozpoznawalnym Bożenki jest brak lewego oka, które straciła w młodym wieku.

 

