O zniknięciu samicy manula o imieniu Bożenka pracownicy poznańskiego zoo zorientowali się w środę podczas porannego obchodu. Wówczas zauważono, że otwarte zostały drzwiczki pomieszczenia, w których zwierzę przebywało. "Z naszych ustaleń wynika, że (Bożenka) mogła zostać wypuszczona celowo przez nieznanego sprawcę" - podkreśliła placówka w komunikacie.

Sprawa poruszyła pracowników, którzy natychmiast poinformowali o tym incydencie w swoich mediach społecznościowych, prosząc swoich odbiorców o wypatrywanie manula. "W przypadku zauważenia zwierzęcia prosimy o niezbliżanie się do niego i natychmiastowy kontakt z naszym zoo lub ze Strażą Miejską" - zaapelowało poznańskie zoo.

Jak czytamy, manul to niewielki dziki kot o szarym umaszczeniu i gęstym futrze. Z natury jest płochliwy i unika kontaktu z ludźmi. Nie jest zwierzęciem oswojonym ani udomowionym, a "w sytuacji stresu może się bronić".

Znakiem rozpoznawalnym Bożenki jest brak lewego oka, które straciła w młodym wieku.

