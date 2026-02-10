"Nasza przeurocza samica manula stepowego absolutnie skradła Wasze serca w ubiegłym roku" - poinformowało warszawskie zoo, ogłaszając informację o wyłonieniu Zwierzaka Roku 2025. Okazuje się, że odwiedzający tłumnie wypatrywali Jessie, próbując uwiecznić ją na zdjęciach. "To wyjątkowa pani, która lubi spokój i jeśli chcecie ją odwiedzić, to warto nie tworzyć tłumu pod jej wybiegiem" - wskazano.

Konkurs na Zwierzaka Roku 2025 w stołecznym zoo wygrała Jessie, samica manula stepowego. Informację o tym wyróżnieniu placówka przekazała w komunikacie na Facebooku, chwaląc się, że swój głos na tego niewielkiego ssaka oddało blisko 1000 osób.

ZOBACZ: Biały to kolor pieniędzy. Dlaczego samoloty unikają innych barw?

Warszawski ogród zoologiczny zaznaczył, że "popularność Jessie rośnie od miesięcy" ze względu na jej "tajemniczą naturę".

Plebiscyt w stołecznym zoo. "Zwierzakiem roku" samica manula stepowego

Okazuje się, że manul po raz pierwszy podbił internet jesienią ubiegłego roku. Wówczas placówka opublikowała najnowsze zdjęcia Jessie, które spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem. Udając się do zoo, wielu zwiedzających chciało zobaczyć tego ssaka na własne oczy i uchwycić jego wizerunek na fotografiach i nagraniach.

Misja ta nie należy jednak do najprostszych z uwagi na charakter Jessie. Jak czytamy, manul jest dość wycofany, przez co trudno go zauważyć. "Przypominamy, że to wyjątkowa pani, która lubi spokój i jeśli chcecie ją odwiedzić, to warto nie tworzyć tłumu pod jej wybiegiem" - wskazało stołeczne zoo, tłumacząc, że Jessie jest "bardzo skrytą damą i niewielu szczęściarzy miało okazję ją podziwiać".

ZOBACZ: Świat zachwycony filmem z Polski. Miliony wyświetleń nagrania z wrocławskiego Zoo

Drugie miejsce w plebiscycie zajęła żyrafa o imieniu Pietruszka, na którą głos oddało 600 internautów. Na podium stanęły także "małe góralki", czyli niewielkie góralkowce, które w naturalnych warunkach zamieszkują tereny Afryki i zachodniej Azji. Widziane z większej odległości mogą być łatwo mylone z dobrze odżywionymi królikami bądź świnkami morskimi.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni