Chomik europejski zdobył tytuł Zwierzęcia Roku 2026. W ogólnopolskim plebiscycie organizowanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oddano ponad 33 tys. głosów, a ponad 10 tys. zdobył właśnie ten zagrożony gatunek gryzonia.

Przez cały 2026 rok chomik europejski będzie bohaterem specjalnej kampanii edukacyjnej. Na drugim miejscu uplasował się ryś euroazjatycki, zdobywając ponad 4,5 tysiąca głosów, a miejsce trzecie zajął wilk szary. W ogólnopolskim, internetowym plebiscycie Zwierzę Roku 2026 oddano łącznie 33379 głosów.

"Głosowanie trwało od pierwszych dni grudnia do końca stycznia. Walka była bardzo zacięta, ale chomik od początku wyraźnie był na prowadzeniu. Ten rodzimy, zagrożony wyginięciem gatunek gryzonia zgłosił do plebiscytu Roztoczański Park Narodowy oraz pracownicy i pracowniczki Ministerstwa Klimatu i Środowiska. To nasz nietypowy sposób, by prowadzić edukację w przestrzeni publicznej" - mówił Hubert Różyk, dyrektor Departamentu Edukacji i Komunikacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Chomik europejski zdobył prawie 32 proc. wszystkich głosów, a dokładnie 10621 - wyraźnie dystansując pozostałych rywali.

Chomik Europejski Zwierzęciem Roku. "Symbol bioróżnorodności"

"Komunikację o chomiku planujemy na cały 2026 rok. Od materiałów dla dzieci czy nauczycieli, po media społecznościowe. Chcemy, żeby chomik jako symbol bioróżnorodności był obecny w przestrzeni publicznej. Chcemy zainteresować nim jak najwięcej osób w Polsce, by uzmysławiać, że bioróżnorodność jest nam po prostu potrzebna. Połączymy siły z naukowcami i przygotujemy ogólnopolską kampanię edukacyjną, o tym gatunku. Bo edukacja to ważna część walki o zachowanie bioróżnorodności. Polki i Polacy wybrali nam bohatera do tych działań" - podkreśla Paweł Marciniak z Departamentu Edukacji i Komunikacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Chomik europejski to gatunek objęty ścisłą ochroną, symbol bioróżnorodności i przypomnienie, jak ważna jest troska o nasze rodzime ekosystemy.

"Jestem bardzo szczęśliwa, że chomik europejski, nasz klejnot pól uprawnych, wskaźnik ich kondycji i bioróżnorodności został Zwierzęciem Roku 2026! To znakomita informacja o tym, że ten zwalczany od dziesięcioleci gatunek, dzisiaj krytycznie zagrożony, pokochało tak wielu Polaków. To daje dobrą perspektywę dla jego ścisłej ochrony, która posłuży również innym gatunkom roślin i zwierząt współbytującym z chomikiem oraz poprawi stan ekosystemów polnych" - podkreśla dr hab. Joanna Ziomek, prof. UAM, Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zwierzę Roku 2026. Poznaliśmy "wielką dwunastkę"

Swoje nominacje do plebiscytu Zwierzę Roku 2026 zgłosiły parki narodowe, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oraz pracownicy i pracowniczki Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Każda z propozycji niosła za sobą ważną historię i konkretne wyzwania związane z ochroną gatunków.

Bezkonkurencyjny okazał się chomik europejski, który zdecydowanie wyprzedził rywali - niemal co trzeci głos został oddany właśnie na ten wyjątkowy gatunek. Drugie miejsce zajął ryś euroazjatycki z wynikiem 4561 głosów, a trzecie - wilk szary, zdobywając 4020 głosów. Tuż za pierwszą trójką uplasował się bóbr europejski, który zdobył 3637 głosów i do końca pozostawał w grze o czołowe lokaty.

Na piątej pozycji znalazł się zimorodek, który przekonał do siebie 2299 osób, z kolei szóste miejsce przypadło wodniczce, która zdobyła 1694 głosy. Siódme miejsce zdobył łoś euroazjatycki (1581 głosów), ósme - żuraw (1466), a dziewiąte - żółw błotny (1368). Kolejne lokaty zajęły niedźwiedź brunatny (10. miejsce, 786 głosów), nadobnica alpejska (11. miejsce, blisko 743 głosy) i węgorz europejski (12. miejsce, 603 głosy).

Choć tylko trzy gatunki stanęły na medalowych stopniach, prawdziwym zwycięzcą okazała się przyroda. Tysiące oddanych głosów pokazały, że los dzikich zwierząt nie jest Polkom i Polakom obojętny, to wyraźny sygnał, że troska o bioróżnorodność staje się wspólną sprawą.

