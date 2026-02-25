Według Center for Strategic and International Studies (CSIS), liczba wyeliminowanych z boju rosyjskich żołnierzy to już 1,2 mln osób. Wśród nich jest 325 tys. poległych. Jak zauważa agencja Associated Press, od czasów II wojny światowej żadne duże mocarstwo nie odnotowało aż tylu ofiar w konflikcie. Te dane są szacunkowe i mogą w rzeczywistości być wyższe. Kreml konsekwentnie od stycznia 2023 r. nie podaje informacji o zabitych w boju.

Moskwa ma jeszcze jeden problem, bo jak wskazuje CSIS, w grudniu 2025 r. suma zabitych i rannych miała przekroczyć zdolności werbunkowe. Możliwość uzupełnienia sił spadła poniżej poziomu 30-35 tys. żołnierzy.

Rosja ponosi olbrzymie straty ludzkie i finansowe w wojnie na Ukrainie

Zdławiona gospodarka

Straty w ludziach to jedno, a koszt ekonomiczny napaści to drugi ważny aspekt. Jak podaje "New York Times", 40 proc. federalnego budżetu Rosji przeznacza się aktualnie na siły zbrojne i bezpieczeństwo. Kolejne 9 proc. to spłata odsetek z długów zaciągniętych, by finansować działania zbrojne.

Dziennik dodaje, że rezerwa finansowa, zgromadzona dzięki sprzedaży gazu i ropy naftowej uszczupliła się ze 113 do 55 miliardów dolarów. Konflikt pochłania więc ok. 50 proc. budżetu i "zjadł" ponad połowę oszczędności największego kraju świata.

"Wydaje się ogromne pieniądze na czołgi, pociski, bomby, świadczenia wojskowe i inne rzeczy - one nie mają trwałej wartości, nie przekładają się na to, co nazywamy rozwojem" - powiedziała "NYT" Aleksandra Prokopenko z Carnegie Russia Eurasia Center, była urzędniczka rosyjskiego banku centralnego.

Cena ukraińskiej obrony. Setki tysięcy ofiar wojny

Nie można nie wspomnieć o ogromnym wysiłku, jakiego wymaga obrona Ukrainy. Choć prezydent kraju Wołodymyr Zełenski mówił o 55 tys. poległych wojskowych, analitycy z CSIS wskazują, że życie na froncie mogło oddać 140 tys. żołnierzy. Łącznie z rannymi i zaginionymi straty napadniętego państwa to 500-600 tys. wojskowych. Dochodzą do tego skutki ataków na cywilów. Według ONZ od lutego 2022 r. łącznie śmierć poniosło niemal 15 tys. z nich, w tym 763 dzieci.

Te liczby najpewniej będą nadal rosły, ponieważ Rosja kontynuuje działania zbrojne, a warunki zakończenia wojny pozostają przedmiotem głębokiego sporu. Z analizy Ośrodka Studiów Wschodnich wynika, że władze Rosji wierzą w zwycięstwo, z kolei dla Kijowa nieakceptowalne są m.in. terytorialne żądania Kremla, a obecna sytuacja pozwala walczyć dalej. Stąd trudno o realne efekty prowadzonych pokojowych rozmów.

red. / polsatnews.pl