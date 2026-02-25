Katastrofa myśliwca F-16 w Turcji. Zginął pilot maszyny

Startujący z bazy w Balikesirze turecki myśliwiec F-16 rozbił się tuż przed godziną 1 czasu lokalnego. W wyniku katastrofy zginął pilot maszyny. Wypadek będzie przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez zespół ds. badania wypadków lotniczych oraz Główną Prokuraturę Balikesir.

Myśliwiec F-16 w locie na tle nieba.
Zdj. ilustracyjne/Wikimedia Commons
Ministerstwo Obrony Turcji poinformowało o katastrofie myśliwca F-16

Ministerstwo Obrony Turcji poinformowało w komunikacie, że kontakt radiowy i informacja o lokalizacji myśliwca F-16, który startował z bazy lotniczej w Balikesirze, urwał się tuż przed godz. 1 czasu lokalnego (przed godz. 23 w Polsce).

 

Tureckie władze przeprowadziły poszukiwania i akcję ratowniczą. Odnaleziono szczątki maszyny i przekazano, że w wypadku zginął pilot myśliwca.

 

 

Na miejsce wypadku udali się główny prokurator publiczny Turcji Akin Gurlek, jego zastępca oraz dwóch innych prokuratorów.

Turcja. Katastrofa myśliwca F-16, zginął pilot

Jak czytamy w komunikacie tureckiego resortu obrony, przyczynę katastrofy pomoże ustalić dochodzenie prowadzone przez zespół ds. badania wypadków lotniczych. Minister sprawiedliwości Turcji Akin Gurlek poinformował, że śledztwem zajmie się Główna Prokuratura Balikesir. 

 

Wypadek F-16 nie jest pierwszym w ostatnim czasie. W styczniu inna taka maszyna, należąca do tajwańskich sił powietrznych, rozbiła się w morzu podczas rutynowej misji. Pilot zdążył w porę się katapultować.

 

Agencja AFP przytoczyła również katastrofę F-16 z udziałem polskiego pilota przed wydarzeniem Radom Air Show. Maciej "Slab" Krakowian zginął wówczas na miejscu.

 

Marcin Boniecki / mjo / polsatnews.pl
