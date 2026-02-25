Ministerstwo Obrony Turcji poinformowało w komunikacie, że kontakt radiowy i informacja o lokalizacji myśliwca F-16, który startował z bazy lotniczej w Balikesirze, urwał się tuż przed godz. 1 czasu lokalnego (przed godz. 23 w Polsce).

Tureckie władze przeprowadziły poszukiwania i akcję ratowniczą. Odnaleziono szczątki maszyny i przekazano, że w wypadku zginął pilot myśliwca.

Na miejsce wypadku udali się główny prokurator publiczny Turcji Akin Gurlek, jego zastępca oraz dwóch innych prokuratorów.

Turcja. Katastrofa myśliwca F-16, zginął pilot

Jak czytamy w komunikacie tureckiego resortu obrony, przyczynę katastrofy pomoże ustalić dochodzenie prowadzone przez zespół ds. badania wypadków lotniczych. Minister sprawiedliwości Turcji Akin Gurlek poinformował, że śledztwem zajmie się Główna Prokuratura Balikesir.

Wypadek F-16 nie jest pierwszym w ostatnim czasie. W styczniu inna taka maszyna, należąca do tajwańskich sił powietrznych, rozbiła się w morzu podczas rutynowej misji. Pilot zdążył w porę się katapultować.

Agencja AFP przytoczyła również katastrofę F-16 z udziałem polskiego pilota przed wydarzeniem Radom Air Show. Maciej "Slab" Krakowian zginął wówczas na miejscu.

