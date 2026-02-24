Katastrofa wojskowego śmigłowca w Iranie. Spadł na bazar, nie żyją cztery osoby

Na jednym z bazarów w irańskiej prowincji Isfahan doszło do katastrofy śmigłowca tamtejszej armii. W wyniki tragedii zginęły cztery osoby. Państwowe media, cytowane przez agencję Reutera, przekazały, że przyczyną tragedii była prawdopodobnie awaria techniczna. Rozpoczęto śledztwo w tej sprawie.

Katastrofa wojskowego śmigłowca w irańskiej prowincji Isfahan

We wtorek na jednym z bazarów w irańskiej prowincji Isfahan doszło do katastrofy śmigłowca tamtejszej armii. Zginęły cztery osoby - dwóch pilotów oraz dwóch kupców z targu owocowo-warzywnego - przekazały państwowe media, cytowane przez agencję Reutera.

 

W dystrykcie Dorcheh, gdzie doszło do katastrofy, służby ratunkowe poradziły już sobie z ugaszeniem pożaru. Agencja informacyjna IRNA uważa, że za przyczyną tragedii stała awaria techniczna. Nie doprecyzowano szczegółów.

 

 

Dyrektor Generalny ds. Zarządzania Katastrofami w prowincji Isfahan poinformował, że rozpoczęto śledztwo ws. wyjaśnienia przyczyny wypadku. Dodał, że jakiekolwiek dodatkowe informacje zostaną ogłoszone po zakończeniu dochodzenia.

Iran. Katastrofa śmigłowca w Isfahanie

Eksperci, na których powołuje się agencja Reutera, twierdzą, że Iran ma słabe wyniki bezpieczeństwa lotniczego, co prowadzi do powtarzających się wypadków. Wiele samolotów pamięta jeszcze czasy rewolucji islamskiej z 1979 roku.

W ostatnich latach Iran doświadczył kilku katastrof lotniczych. Urzędnicy skarżyli się na trudności w pozyskiwaniu części zamiennych, aby utrzymać w powietrzu swoje starzejące się floty.

 

W zeszłym tygodniu doszło do innej katastrofy z udziałem myśliwca F-4 (zaprojektowany dla amerykańskiej marynarki wojennej i wprowadzony do służby w 1960 roku) należącego do irańskich sił powietrznych. Samolot rozbił się w zachodniej prowincji Hamadan, zabijając pilota podczas lotu szkoleniowego.

 

