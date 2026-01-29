Tragiczny wypadek kolumbijskiego samolotu. Nie żyje 15 osób, wśród ofiar poseł

Na pokładzie samolotu, z którym stracono kontakt w środę około południa czasu lokalnego (ok. 18 w Polsce) kilkanaście minut po starcie, było 13 pasażerów i dwóch członków załogi.

Katastrofa samolotu, 15 osób nie żyje. Leciał z Kolumbii do Wenezueli

Samolot typu Beechcraft 1900 wystartował z miasta Cucuta przy granicy z Wenezuelą, lecąc do oddalonej o około 200 km drogą lądową (140 km w linii prostej) miejscowości Ocana. Lot pomiędzy nimi trwa zwykle około 40 minut.

Satena nie podała przyczyny katastrofy i poinformowała, że sygnał awaryjny samolotu nie został aktywowany. Prezes firmy Oscar Zuluaga w mediach społecznościowych przekazał wyrazy współczucia i solidarności z rodzinami i bliskimi ofiar.

Według listy pasażerów opublikowanej przez linię lotniczą na pokładzie samolotu znajdowali się poseł Diogenes Quintero i członkowie jego zespołu, a także Carlos Salcedo, kandydat do parlamentu przed zaplanowanymi na marzec wyborami.

Rozbity samolot zlokalizowano w górzystym terenie w departamencie Norte de Santander, gdzie działają nielegalne grupy zbrojne.

