24 lutego służby rosyjskiego wywiadu przekazały, że Wielka Brytania i Francja rzekomo planują nuklearne wsparcie Ukrainy poprzez potajemne przetransportowanie do Kijowa bomby atomowej lub tak zwanych "brudnych bomb".

Głos w sprawie rozpowszechnianych przez Kreml informacji zabrali przedstawiciele zachodnich sojuszników Kijowa podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. Brytyjski rząd i ukraińskie ministerstwo spraw zagranicznych również odniosły się do rosyjskich oskarżeń.

- To wyraźna próba Władimira Putina, by odwrócić uwagę od swoich okropnych działań na Ukrainie. Nie ma w tym krzty prawdy. Będziemy kontynuować nasze wysiłki na rzecz zapewnienia sprawiedliwego i trwałego pokoju - odniósł się do sprawy rzecznik brytyjskiego premiera Keira Starmera.

Rosja oskarża Wielką Brytanię i Francję. Mówią o "nieodpowiedzialnej zmowie"

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow określił ogłoszone przez rosyjski wywiad ustalenia jako "potencjalnie niezwykle niebezpieczne". Dodał, że przekazane informacje zostaną wzięte pod uwagę podczas rozmów prowadzonych w celu rozwiązania konfliktu. Jego zdaniem zrealizowanie przez zachodnich sojuszników planów przekazania Ukrainie bomby atomowej zostałoby uznane za rażące naruszenie norm i zasad prawa międzynarodowego.

Rada Federacji poszła o krok dalej i nazwała rzekome plany Francji i Wielkiej Brytanii "nieodpowiedzialną zmową", która "mogłaby doprowadzić do katastrofy". Ostrzegła także, że przekazanie Kijowowi broni jądrowej zostanie uznane za "wspólny atak na Rosję".

Londyn i Paryż reagują na oskarżenia Kremla. "Rosja straciła kontakt z rzeczywistością"

Podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ przedstawiciel Rosji, Wasilij Niebenzia, również podniósł temat informacji ogłoszonych przez rosyjskie służby wywiadowcze. Na te twierdzenia zareagował brytyjski wiceminister ds. Europy, Ameryki Północnej i terytoriów zamorskich, Stephen Doughty, mówiąc o dezinformacji i próbie odwrócenia uwagi od nieuzasadnionej rosyjskiej agresji.

- Oskarżenie wysunięte przez przedstawiciela Federacji Rosyjskiej jest bezczelnym kłamstwem. Twierdzi, że straciliśmy kontakt z rzeczywistością. W rzeczywistości Rosja straciła kontakt z rzeczywistością - powiedział przedstawiciel Wielkiej Brytanii. Stanowczo zaprzeczył doniesieniom, jakoby Londyn miał nuklearnie wspierać Ukrainę. Poinformował, że takie działania nie mają ani nie będą miały miejsca. Podkreślił także, że Traktat o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej jest przez Wielką Brytanię przestrzegany.

Posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. Oskarżenia Kremla "rażącą dezinformacją"

Stanowisko brytyjskiego wiceministra podzielił przedstawiciel Francji przy ONZ Jerome Bonnafont. Nazwał przekazywane przez Rosję ustalenia "rażącą dezinformacją". Jak powiedział, "nie mają one żadnego oparcia w faktach".

- To właśnie Rosja narusza (postanowienia traktatu - red.), grozi bronią jądrową od czterech lat, ukrywa swoje działania mające na celu jej proliferację i wspiera programy nuklearne Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej i Iranu, których cywilny charakter nigdy nie został udowodniony - mówił przedstawiciel Paryża.

Komentarza udzielił też rzecznik ukraińskiego MSZ Heorhij Tychyj. - Dla porządku: Ukraina już wielokrotnie zaprzeczała tego typu absurdalnym oświadczeniom Rosji, a my oficjalnie zaprzeczamy im po raz kolejny - powiedział agencji Reuters.

