Za wnioskiem głosowali przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji i Polskiego Stronnictwa Ludowego, natomiast ci z Polski 2050 wstrzymali się od głosu. Ostatecznie Donald Tusk został ukarany w środę przez Komisję Etyki Poselskiej "zwróceniem uwagi".

Jak poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych poseł PiS Jacek Świat, w sprawie chodzi o słowa premiera skierowane wobec posła PiS Bartosza Kownackiego, który został określony przez Tuska mianem "pajaca". Stało się tak podczas posiedzenia Sejmu z 18 listopada ubiegłego roku.

Donald Tusk nazwał posła "pajacem". Ukarała go Komisja Etyki

Wówczas posłowie wybrali Włodzimierza Czarzastego na nowego marszałka Sejmu. W pewnym momencie doszło do spięcia między Tuskiem a Kownackim, który nagrywał telefonem wystąpienie ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego, prezentującego życiorys Czarzastego. - Człowiek, który lubuje się w mówieniu o onanizmie, prezentuje życiorys pana marszałka Czarzastego. A tutaj są ci, którzy będą głosowali "za" - komentował Kownacki, wskazując na ławy rządowe.

Wówczas Tusk rzucił w jego kierunku słowami "ale pajac". - O sobie pan tak mówi? - zareagował poseł Kownacki. W odpowiedzi premier jasno stwierdził, że jego wypowiedź była skierowana wobec posła PiS.

Sprawa trafiła przed Komisję Etyki Poselskiej. Ta miała możliwość nałożyć na premiera jedną z głównych kar porządkowych: uwagę, upomnienie lub naganę, ostatecznie decydując się na pierwszą z tych opcji. Choć kwestia sporu między Kownackim a Tuskiem została już rozwiązana, to niebawem Komisja ponownie zajmie się premierem.

Tym razem chodzi o jego kontrowersyjną wypowiedź o "zakutych łbach". Mianem tym Tusk nazwał swoich przeciwników w nagraniu o finansowaniu Huty Stalowa Wola ze środków z europejskiego programu SAFE.

W reakcji na słowa premiera wniosek o jego ukaranie skierował do Komisji Etyki Poselskiej europoseł PiS Waldemar Buda, argumentując, że jego wypowiedź miała "charakter obraźliwy" i "nie spełniała standardów powagi oraz szacunku".

