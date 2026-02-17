Tusk uderza w PiS i Nawrockiego. "Zdrada interesów narodowych"

- Dlaczego mówię, że ta noc jest wyjątkowa? Rosjanie dzisiaj zaatakowali Ukrainę, wykorzystując 425 środków napadu powietrznego, w tym cztery rakiety balistyczne Iskander - powiedział premier, rozpoczynając posiedzenie.

Słowa szefa rządu padły w związku z programem SAFE. Premier argumentował, że pieniądze uzyskane dzięki tej inicjatywie są potrzebne, nawiązując do ataku, jakiego Rosja dokonała tej nocy w Ukrainie.

- Pamiętamy atak rosyjskich dronów w Polsce, ten wrześniowy, więc wyobraźmy sobie, co oznacza atak 400 dronów uzbrojonych - dodał Donald Tusk.

Donald Tusk uderza w opozycję: Zdrada interesów narodowych

Za przykład tego, w jaki sposób uzyskane pieniądze mogłyby wesprzeć polski przemysł, Donald Tusk podał Hutę Stalowa Wola. Zakład miałby uzyskać dzięki programowi 20 mld złotych.

- Nic nie jest w stanie usprawiedliwić działania, które w konsekwencji może oznaczać utratę 20 mld złotych tylko dla jednego zakładu, jakim jest Huta Stalowa Wola. Zwracam się do prezydenta Nawrockiego i jego ludzi, i do liderów politycznych PiS-u i Konfederacji - czy chcecie uderzyć w samo serce Polski, jeśli za granicą jest tak okrutna wojna? Nikt wam tego nie wybaczy. Nikomu łaski nie robicie. (...) Takiej zdrady interesów narodowych nikt wam nie wybaczy - przekonywał premier.

Donald Tusk o postawie prawicy względem SAFE

Argumentując za programem SAFE, premier wskazywał na działania wojenne Rosji prowadzone na terenie Ukrainy. Jak przekonywał, uzyskane pieniądze pozwoliłyby na zbudowanie "systemu odstraszania".

- Jednym z warunków odstraszenia Rosji od ataku na Polskę i inne kraje jest zbudowanie systemu, który będzie uniemożliwiał ataki takie, jakie miały miejsce nad Ukrainą. Mówimy o bezprecedensowych pieniądzach. (...) Chcę, żeby wiedzieli państwo, na co szykuje zamach PiS, Konfederacje obie i prezydent Nawrocki niestety.

Donald Tusk o SAFE: I tak znajdziemy sposoby

Donald Tusk zapewniał również, że rząd będzie walczył o program SAFE, nawet jeśli ze strony prezydenta Nawrockiego pojawi się weto. Działania prawicy, podkreślając przy tym sprawę Stalowej Woli, nazwał "zamachem".

- Mówimy o wielkiej inwestycji, która będzie nam służyła, jeśli prawica i prezydent zrozumieją, na co robią zamach. (...) Ten zamach na Stalową Wolę jest tym bardziej paskudny, że mają robić tam w sobotę swoje konwencje partyjne. Dokładnie w tym samym czasie, kiedy robią zamach na te 20 mld złotych. Nie jestem w stanie zrozumieć, czym się kierują ci, którzy podejmują próby zablokowania tych pieniędzy. My i tak znajdziemy sposoby, nawet jak będą blokować, nawet jak będą wetować. Ale to będzie kosztowało nas czas, nerwy i pieniądze - powiedział szef rządu.

