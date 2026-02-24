Fasady najważniejszych polskich instytucji państwowych - w czwartą rocznicę wybuchu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę - zostały we wtorek podświetlone w barwach ukraińskiej flagi. Na niebiesko-żółto rozbłysła m.in. siedziba Sejmu.

🇵🇱🇺🇦W czwartą rocznicę rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, na znak solidarności z narodem ukraińskim, na fasadzie budynku Sejmu wyświetlono flagę ukraińską.#StandWithUkraine pic.twitter.com/1oWSqSrOvg — Sejm RP🇵🇱 (@KancelariaSejmu) February 24, 2026

Niższa izba parlamentu poinformowała w wydanym komunikacie, że jest to "znak solidarności z narodem ukraińskim". Solidarny z walczącą Ukrainą jest również Senat, którego siedziba także została podświetlona we wtorek na niebiesko-żółto.

Podobne działania podjęła ponadto Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. W swoim oświadczeniu KPRM podkreśliła, że fasada została rozbłysła w ukraińskich barwach "w ramach wyrazu solidarności z naszym sąsiadem".

W 4. rocznicę brutalnej agresji Rosji na Ukrainę budynek #KPRM został podświetlony w ramach wyrazu solidarności z naszym sąsiadem. pic.twitter.com/UZShQVn8nb — Kancelaria Premiera (@PremierRP) February 24, 2026

Tego samego dnia w Kijowie przebywali marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oraz szef MSZ Radosław Sikorski. Pierwszy z nich odwiedził jedno z miejsc, gdzie mieszkańcy stolicy Ukrainy mogą szukać wsparcia podczas problemów z brakiem prądu czy ogrzewania.

Jak mówił, "Putin i Rosja to jest nieszczęście dla Ukrainy i potencjalnie nieszczęście dla Polski i dla całej Europy". - Tu nie ma żadnego relatywizowania, wszystko trzeba nazywać po imieniu - stwierdził, przemawiając przed Radą Najwyższą, czyli tamtejszym parlamentem.

W przeddzień rocznicy wojny marszałek Sejmu podpisał z kolei w Kijowie deklarację wsparcia Ukrainy w dążeniach do uzyskania członkostwa w Unii Europejskiej. - Mieliśmy ze sobą trudną historię, ale z tej historii trzeba wyciągać wnioski. A w oparciu o te wnioski trzeba budować przyszłość. Pomożemy wam w wejściu do Unii Europejskiej. Wejdziecie do Unii Europejskiej - obiecał Czarzasty.

Czwarta rocznica wojny w Ukrainie. Karol Nawrocki i Donald Tusk z oświadczeniami

Wtorek jest dniem, w którym ważne deklaracje wydawali również pozostali czołowi polscy politycy. Prezydent Karol Nawrocki oświadczył we wpisie na platformie X, że "historia uczy nas, że ignorowanie imperialnych ambicji Rosji zawsze prowadziło do tragedii". Dodał przy tym, że "demokratyczny świat musi zachować jedność w obliczu takich wyzwań".

Premier Donald Tusk zadeklarował natomiast, że "wsparcie dla Ukrainy będzie trwało tak długo, jak będzie trzeba". Szef polskiego rządu, wydając swój komunikat, podkreślił dodatkowo, że "zło nie może zwyciężyć". We wtorek odbyło się spotkanie przywódców krajów europejskich należących do koalicji chętnych, w którym szef polskiego rządu uczestniczył zdalnie.

