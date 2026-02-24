24 lutego mijają cztery lata od rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie. Karol Nawrocki zaznaczył, że demokratyczny świat musi zachować jedność w obliczu aktualnych wyzwań.

"Oczekujemy zaprzestania działań destabilizujących region. Z szacunkiem patrzymy na odwagę ludzi, którzy każdego dnia stają w obronie wolności" - napisał w serwisie X prezydent.

Cztery lata wojny w Ukrainie. Polska nie zostawiła sąsiada w potrzebie

Gdy Moskwa rozpoczęła pełnoskalową wojnę, Ukraina otrzymała od Warszawy ogromne wsparcie polityczne i militarne, a Polacy przyjęli do swoich domów tysiące uchodźców.

W lutym 2022 roku do świata docierało coraz więcej sygnałów, że Rosja może wkrótce zaatakować. Kreml od kilku miesięcy przerzucał żołnierzy i sprzęt na swoją zachodnią granicę, a także na Białoruś. Wywiady USA i krajów europejskich podniosły najwyższy alarm, a politycy z Europy środkowo-wschodniej ostrzegali świat.

Na kilka tygodni przed atakiem rosyjskie media propagandowe forsowały przekaz o rzekomych aktach ludobójstwa dokonywanych przez Ukraińców na terenach utworzonych przez rosyjskich separatystów. W ten sposób Kreml próbował uzasadniać przed obywatelami przyczynę planowanej agresji.

Polski prezydent apelował do Moskwy. Następnego dnia Rosjanie zaatakowali Ukrainę

Zaledwie dzień przed rozpoczęciem inwazji, 23 lutego prezydenci Polski i Litwy: Andrzej Duda oraz Gitanas Nauseda przybyli do Kijowa, aby wspierać Ukraińców i prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w walce o niepodległość i integralność terytorialną ich kraju.

- Przybywamy do Kijowa na znak naszej solidarności z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i narodem ukraińskim. Apelujemy do Rosji o pokój i spokój - mówił wówczas prezydent Duda.

Kilkanaście godzin po tym oświadczenie rosyjscy żołnierze przekroczyli granice Ukrainy.

