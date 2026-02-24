Jak przekazała w komunikacie Dykasteria ds. Posługi Miłosierdzia, którą kieruje Polak - kardynał Konrad Krajewski, decyzja papieża to odpowiedź na dramatyczny apel biskupów z Ukrainy związany z sytuacją humanitarną w obwodzie zaporoskim. Wskutek rosyjskich ataków wymierzonych w infrastrukturę energetyczną, mieszkańcy regionu są częściowo pozbawieni dostępu do elektryczności.

Z prośbą o pomoc dla ponad 800 rodzin, które straciły ogrzewanie w wyniku bombardowań, zwrócił się do kardynała Krajewskiego biskup charkowsko-zaporoski Pawło Honczaruk. Jak zaznaczył, szkody wyrządzone przez Rosjan najprawdopodobniej jeszcze przez jakiś czas nie będą naprawione.

Watykan. Papież wysyła potrzebującym Ukraińcom leki i grzejniki

Transport leków wartych milion euro oraz ponad tysiąca olejowych grzejników elektrycznych zakupionych we Włoszech dotarł już do potrzebujących. Mieszkańcy obwodu zaporoskiego otrzymali "prezent" od papieża w czwartą rocznicę pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę.

Urząd Dobroczynności Apostolskiej poinformował, że mimo trudności logistycznych i operacyjnych, na terenach dotkniętych rosyjskimi nalotami już wkrótce zostanie rozdysponowana pomoc.

Decyzja Leona XIV to kolejny akt wsparcia dla Ukraińców w obliczu agresji rosyjskich wojsk. Wcześniej w lutym papież wysłał do Ukrainy 80 generatorów prądu i transport leków. Mimo pomocy humanitarnej Watykanu na ten moment nie podano żadnej oficjalnej informacji dotyczącej możliwości podróży biskupa Rzymu do Kijowa.

Leon XIV apeluje o pokój w Ukrainie. "Ile niewypowiedzianych cierpień"

W minioną niedzielę, na dwa dni przed czwartą rocznicą rosyjskiej agresji na Ukrainę, Leon XIV wystosował apel o przerwanie walk i większe zaangażowanie w dialog, który finalnie doprowadzi do pokoju w Ukrainie. Nie wymienił natomiast Rosji jako agresora.

- Mijają cztery lata od początku wojny przeciwko Ukrainie. Moje serce zwrócone jest wciąż ku dramatycznej sytuacji, która dzieje się na oczach wszystkich. Ileż ofiar, ile istnień i rozerwanych rodzin, ileż zniszczenia, ile niewypowiedzianych cierpień - mówił na spotkaniu z wiernymi.

Jak dodał, każda wojna jest w rzeczywistości "raną zadaną całej rodzinie ludzkiej", a pokój "nie może być odkładany na później".

- Dlatego ponawiam z mocą mój apel - niech zamilknie broń, niech przerwane zostaną bombardowania, niech bezzwłocznie osiągnięte zostanie zawieszenie broni i niech umocni się dialog, by otworzyć drogę do pokoju. Zachęcam wszystkich, by zjednoczyli się w modlitwie za umęczony naród ukraiński i za wszystkich, którzy cierpią z powodu tej wojny i wszystkich konfliktów na świecie - podsumował papież.

