Nowy klub w Sejmie wybrał przewodniczącego. Znamy nazwisko

Mirosław Suchoń, były poseł Polski 2050, który po rozłamie w tej partii współtworzy nowy byt na scenie politycznej - Centrum - został przewodniczącym parlamentarnego klubu tej formacji - potwierdziła reporterka Polsat News Katarzyna Szatyłowicz. Decyzja zapadła na wtorkowym posiedzeniu tego klubu.