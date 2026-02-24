Sondaż Reuters/Ipsos opublikowany dzień przed wygłoszeniem przez Donalda Trumpa orędzia o stanie państwa jest kolejnym badaniem z rzędu, w którym działania prezydenta USA spotykają się z krytyką obywateli. Łącznie 61 proc. ankietowanych stwierdziło, że głowa państwa z wiekiem staje się coraz bardziej nieprzewidywalna.

Amerykanie chcą w Kongresie młodszych polityków. Wyniki sondażu

Powyższą opinię podziela 89 proc. wyborców Partii Demokratycznej, 64 proc. wyborców niezrzeszonych oraz 30 proc. zwolenników Partii Republikańskiej, z której wywodzi się Donald Trump.

Większość uczestników najnowszego badania jest zgodna, że niektórzy amerykańscy politycy powinni odejść na emeryturę, ustępując miejsca młodszym pokoleniom. Tego zdania jest 79 proc. respondentów. Jak zauważa w swojej analizie Reuters, średni wiek wśród amerykańskich senatorów wynosi około 64 lata, a zasiadających w Izbie Reprezentantów - 58 lat.

Trump wygrał wybory prezydenckie w USA po części dlatego, że pierwotny kandydat demokratów Joe Biden zaczął być postrzegany jako osoba tracąca bystrość umysłu wraz z wiekiem. Biden opuścił Biały Dom w wieku 82 lat, ustanawiając w tym zakresie nowy rekord.

Trump traci popularność u wyborców? Tendencja spadkowa w kilku sondażach

Spora grupa ankietowanych wciąż deklaruje poparcie dla amerykańskiego prezydenta, który - wygrywając wybory w wieku 78 lat - stał się najstarszą osobą w historii piastującą urząd lidera USA. 45 proc. badanych zgodziło się z opinią, że Trump to osoba "sprawna umysłowo i zdolna do radzenia sobie z wyzwaniami".

Określiłoby go tak 81 proc. zwolenników republikanów, 19 proc. wyborców demokratów i 36 proc. wyborców niezależnych. Wyniki te były jednak niższe niż w analogicznym sondażu Reuters/Ipsos przeprowadzonym we wrześniu 2023 roku.

Sondaże z przełomu stycznia i lutego jasno pokazują jednak tendencję spadkową, jeśli chodzi o popularność Trumpa wśród amerykańskich wyborców. W badaniu The Harris Poll - przeprowadzonym w grupie 2 tys. zarejestrowanych wyborców - 51 proc. ankietowanych wskazało, że Trump radzi sobie jako prezydent gorzej niż Biden. Opinię tę podziela w sondażu YouGov 46 proc. badanych.

Najnowszy sondaż Reuters/Ipsos, przeprowadzony online, objął 4638 dorosłych Amerykanów w całym kraju i charakteryzował się marginesem błędu wynoszącym dwa punkty procentowe.

