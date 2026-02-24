"WSJ", powołując się na anonimowego oficera marynarki wojennej USA, przekazał, że każdego dnia na największym lotniskowcu świata jest zgłaszana przynajmniej jedna prośba związana z naprawą toalety.

Według publikacji jedna z awarii jednostki USS Gerald Ford nastąpiła z powodu zablokowania urządzenia sanitarnego na dolnym pokładzie okrętu. "WSJ" podkreśla jednak, że te problemy nie wpłynęły na gotowość operacyjną lotniskowca ani jego zdolność do wykonywania misji bojowych.

Ponad 240 dni na morzu. Liczne skarbi marynarzy

Przed dołączeniem do amerykańskich sił na Bliskim Wschodzie USS Gerald Ford zacumował w porcie w izraelskiej Hajfie.

Jednostka jest na morzu od ponad 240 dni. Po upuszczeniu Karaibów okręt został użyty w styczniowej operacji, w trakcie której pojmano w Wenezueli Nicolasa Maduro. Według "WSJ" tak długa aktywność jednostki zaczyna odbijać się negatywnie na marynarzach i ich rodzinach.

ZOBACZ: Katastrofa wojskowego śmigłowca w Iranie. Spadł na bazar, nie żyją cztery osoby

Jak wskazano w publikacji "WSJ", długa rozłąka z bliskimi oraz problemy z kanalizacją na pokładzie powodują, że niektórzy marynarze rozważają odejście ze służby. Załoga okrętu liczy ok. 5 tys. osób.

USS Gerald Ford zbliża się do pobicia rekordu. "Problem w całej flocie"

Emerytowany kontradmirał Mark Montgomery wskazał w rozmowie z amerykańskim dziennikiem, że rozmieszczenie okrętu na morzu trwa w czasie pokoju ok. sześciu miesięcy. Zdaniem wojskowego obecny okres aktywnej służby lotniskowca wskazuje, że jego misja może potrwać nawet 11 miesięcy, co byłoby rekordem w historii amerykańskiej marynarki wojennej.

ZOBACZ: USA zaatakowały na morzu. Nie żyją trzy osoby

"Przeciążone załogi mogą stanowić problem w całej flocie marynarki wojennej, nie tylko w przypadku Forda. W kwietniu i maju 2025 roku, pod koniec ośmiomiesięcznego rejsu, lotniskowiec USS Harry S. Truman stracił kilka myśliwców odrzutowych podczas odpierania ataków rebeliantów Huti na Morzu Czerwonym. Śledztwo marynarki wojennej wskazało na wysokie tempo operacyjne misji” - podkreślono w artykule opublikowanym na łamach "WSJ".

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni