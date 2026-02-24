Według źródeł portalu Axios wojskowy, który był orędownikiem operacji w Wenezueli, miał nakreślić Donaldowi Trumpowi "ryzyko uwikłania się w przedłużający się konflikt".

W publikacji podkreślono, że generał Dan Caine ma znaczny wpływ na decyzje amerykańskiego prezydenta. Wojskowy ma być zdania, że nawet ograniczona operacja pociąga za sobą groźbę zaangażowania w długotrwały konflikt podobny do tego w Iraku czy Afganistanie.

Generał ostrzega przed atakiem na Iran? Trump reaguje

"Caine uważa, że ​​stawka dużej operacji w Iranie jest wyższa, z większym ryzykiem wplątania się w konflikt i ofiar wśród Amerykanów" - miały stwierdzić źródła Axios, porównując tę sytuację do styczniowego ataku na Wenezuelę.

W publikacji zaznaczono, że gen. Caine "nie podchodzi sceptycznie do kampanii militarnej, lecz jest trzeźwo i realistycznie nastawiony do szans na sukces i do tego, co może się wydarzyć po wybuchu wojny".

Trump odniósł się do doniesień medialnych na temat Caine'a we wpisie w serwisie Truth Social.

"Generał Caine, podobnie jak my wszyscy, nie chciałby wojny, ale jeśli zapadnie decyzja o starciu z Iranem na poziomie militarnym, jego zdaniem będzie to łatwe zwycięstwo. Zna Iran doskonale, ponieważ dowodził operacją Midnight Hammer, atakiem na irański program nuklearny. Program ten nie jest już programem, lecz został rozerwany na strzępy przez nasze Wielkie Bombowce B-2" - napisał prezydent USA.

Trump o możliwym ataku na Iran. "To ja podejmuję decyzję"

W dalszej części wpisu Trump stwierdził, że Caine to "wielki wojownik, który reprezentuje najpotężniejszą armię na świecie". Według Trumpa wojskowy - wbrew publikacjom medialnym - "nie mówił o zaniechaniu działań przeciwko Iranowi, ani nawet o sfingowanych, ograniczonych atakach".

"Wie (gen. Caine - red.) tylko jedno: jak wygrać, a jeśli mu się to każe, to będzie liderem. Wszystko, co napisano o potencjalnej wojnie z Iranem, zostało napisane niepoprawnie i celowo" - ocenił Trump.

Amerykański przywódca zaznaczył, że to on podejmuje decyzję i wolały zawrzeć umowę z Iranem, ale jeśli do tego nie dojdzie to "będzie to bardzo zły dzień dla tego kraju i, co bardzo smutne, dla jego obywateli".

Trump zakończył swój wpis stwierdzeniem, że naród irański to wspaniali ludzie i "coś takiego (konflikt zbrojny - red.) nigdy nie powinno im się przytrafić".

