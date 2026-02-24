Dziewięć partii Pawła Zalewskiego. "Jestem wierny moim poglądom"
Obecny wiceszef MON Paweł Zalewski w czasie swojej 26-letniej obecności w polityce reprezentował barwy dziewięciu partii. - To, co jest dla mnie najważniejsze, to aby być wiernym sobie i aby mieć przekonanie, że środowisko polityczne, w którym jestem, odpowiada moim poglądom - wyjaśnił w programie "Graffiti" w Polsat News.
Paweł Zalewski jest aktywny w polityce od początku lat 90. Polityk często zmieniał jednak barwy partyjne, bo w tym czasie należał aż do dziewięciu partii politycznych: Forum Prawicy Demokratycznej, Unii Demokratycznej, Partii Konserwatywnej, Koalicji Konserwatywnej, Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego, Przymierza Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej oraz Polski 2050.
- To, co jest dla mnie najważniejsze, to aby być wiernym sobie i aby mieć przekonanie, że środowisko polityczne, w którym jestem, odpowiada moim poglądom - stwierdził w rozmowie z Marcinem Fijołkiem.
Podkreślił, że wszystkie wymienione partie, to "historia polskiej sceny politycznej".
- Forum Prawicy Demokratycznej to była taka próba stworzenia na początku lat 90. umiarkowanie prawicowej, centroprawicowej partii z moimi przyjaciółmi z Kazimierzem Ujazdowskim, z Aleksandrem Hallem, z którymi zresztą później odbyłem bardzo długą drogę - przypomniał.
- Następnie FPD weszło do Unii Demokratycznej, tworząc Frakcję Prawicy Demokratycznej. Później stworzyliśmy Partię Konserwatywną, z której wyłoniła się Koalicja Konserwatywna, z której z kolei powstało Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe, z którego wyłonił się kolejny twór (Przymierze Prawicy - red.), aż w końcu połączyliśmy się w Prawie i Sprawiedliwości - wyjaśnił.
- To jest jedna, bardzo konsekwentna droga. To, że polityk środka, musi w warunkach gigantycznej polaryzacji szukać swojego miejsca, to tylko pokazuje, gdzie jest Polska w tym momencie i jak zła jest polaryzacja - powiedział.
Zadeklarował, że jego celem jest "stworzenie szerokiego ugrupowania centrum na wybory parlamentarne w 2027 roku". - To tylko pokazuje, że jestem wierny moim poglądom - dodał.
Według niego "absolutnym kluczem do stworzenia takiej szerokiej formacji centrum jest PSL".
- Ale potrzebuje również takiego bardziej liberalnego partnera. A więc chciałbym być wierny wyborcom i wszystkie moje działania, które realizuję, zmierzają do tego, abyśmy stworzyli solidną, dobrą, już nie Trzecią Drogę, bo ta nazwa już należy do przeszłości, ale formację, która będzie reprezentowała wyborców centrum - podsumował.
