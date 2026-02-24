KO liderem nowego sondażu. Ale podział mandatów niekorzystny dla rządu

Koalicja Obywatelska z wynikiem 29 proc. wygrałaby wybory parlamentarne, gdyby te odbyły się w lutym. Sondaż IPSOS przeprowadzony na zlecenie TVP Info i programu "19:30" daje KO pierwsze miejsce w zestawieniu. Partia Donalda Tuska wyprzedza w nim o 3 pkt proc. największą obecnie opozycyjną partię - Prawo i Sprawiedliwość. Swoje poparcie dla PiS zadeklarowało 26 proc. badanych.

ZOBACZ: KO prowadzi, ale sejmowej większości nie ma. Dwucyfrowy wynik partii Brauna

Trzecie miejsce w badaniu opinii publicznej zajmuje Konfederacja, na którą chce głosować 14 proc. uprawnionych. Dwukrotnie niższe poparcie zanotowała inna prawicowa partia, Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (7 proc.).

Swoich przedstawicieli w Sejmie miałyby też dwa ugrupowania lewicowe: Nowa Lewica (6 proc.) i Razem (5 proc.).

Koalicja rządząca ma kłopot. Partie poza Sejmem

Najnowszy sondaż wskazuje, że poza parlamentem znalazłyby się partie wchodzące obecnie w skład koalicji rządzącej. Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050 zanotowały wynik dwuprocentowy. Jeden procent badanych zadeklarował poparcie innej partii, 8 proc. nie wie, na które środowisko polityczne chce zagłosować.

ZOBACZ: "Dotarło, zakute łby?". Donald Tusk pokazał nagranie z Huty Stalowa Wola

Chęć udziału w głosowaniu deklarują 62 proc. biorących udział w badaniu. 50 proc. wybrało opcję "zdecydowanie tak", 18 proc. "raczej nie", a 14 proc. "zdecydowanie nie".

Mimo bycia liderem sondażu, Koalicja Obywatelska mogłaby przy takim podziale mandatów stracić władzę. Spośród partii wchodzących obecnie w skład koalicji, do Sejmu weszłaby jedynie reprezentacja z Nowej Lewicy, co nie dałoby stabilnej większości przez brak posłów z PSL-u i Polski 2050.

Sondaż został zrealizowany metodą mixed mode (CATI i CAVI) w dniach 19-20 lutego 2026 r. na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni