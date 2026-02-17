W poniedziałek z członkostwa w partii zrezygnował europoseł, współzałożyciel Polski 2050 Michał Kobosko, a także Anna Radwan-Röhrenschef, która do września ubiegłego roku była wiceministrem spraw zagranicznych. Swoje odejście z partii ogłosiła jeszcze w sobotę posłanka Żaneta Cwalina-Śliwowska.

Paweł Zalewski opuszcza Polskę 2050. Wiceszef MON złożył deklaracje

Paweł Zalewski, który poinformował we wtorek, że także opuszcza szeregi Polski 2050, zadeklarował, iż zamiera skupić się na pracy w resorcie obrony narodowej. Wiceminister zapewnił, iż pozostanie niezrzeszony.

W kolejnym wpisie w serwisie X podziękował założycielowi partii Szymonowi Hołowni "za zaproszenie do współpracy". "Jestem mu wdzięczny za dobre chwile razem. Dziękuję też Paulinie (Hennig-Klosce) i jej współpracownikom za nadzieję, że możemy odzyskać zaufanie wyborców. Z koleżankami i kolegami z Koalicji 15 Października będę pracować dla praworządnej i demokratycznej Polski" - uznał.

Paweł Zalewski z Polską 2050 był związany od 2021 roku. Ponad dwa lata temu otrzymał mandat poselski, startując z list Trzeciej Drogi, czyli sojuszu zawiązanego z PSL. W powstałym po tych wyborach rządzie Donalda Tuska objął funkcję wiceministra obrony narodowej, odpowiadającego przede wszystkim za sprawy zagraniczne w tym resorcie.

Spór w Polsce 2050. Posłowie mówią o uchwale "kagańcowej"

W przeszłości Zalewski związany był m.in. z Platformą Obywatelską, z której list startował w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 i 2014 roku, a następnie z list Koalicji Obywatelskiej w 2019 roku. Przedtem związany był również z PiS - startował z list tej partii w wyborach do europarlamentu w 2004 roku, a następnie w wyborach parlamentarnych w 2005 i 2007 roku.

Dawniej związany był z ugrupowaniami takimi jak Forum Prawicy Demokratycznej, Unia Demokratyczna, Partia Konserwatywna, Koalicja Konserwatywna oraz Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe.

W sobotę na Radzie Krajowej Polski 2050 podjęto uchwałę, by do Zjazdu Krajowego zaplanowanego na 21 marca członkowie formacji zaprzestali "eskalacji napięć". Zgodnie z tą decyzją zawieszono też postępowania dyscyplinarne oraz powstrzymanie się od zmian personalnych w organach publicznych i samorządowych. Uchwała źle przejęła część działaczy, którzy określili ją jako "kagańcową".

