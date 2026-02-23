O zatrzymaniu Białorusina, do którego doszło 9 lutego, poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej, prokurator Przemysław Nowak. Pavlova T. doprowadzono do Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie.

Przeprowadzona przez funkcjonariuszy akcja jest efektem współdziałania ABW ze służbami niemieckimi (BfV) i litewskimi (VSD).

Białorusin oskarżony o szpiegostwo. Działał w Polsce, Niemczech i na Litwie

Pavlov T., któremu prokuratura postawiła zarzut szpiegostwa na rzecz białoruskiego wywiadu wojskowego, działał nie tylko na terenie Polski. Mężczyzna pojawiał się również w Niemczech i na Litwie.

Zarzucanych mu czynów miał dokonywać między czerwcem 2024 r. a lutym 2026 r. Pavlov T. skupiał się na obiektach infrastruktury krytycznej, ważnych dla obronności Polski oraz NATO.

ABW zatrzymało Białorusina. Miał szpiegować na rzecz obcego wywiadu wojskowego

Rzecznik Prokuratury Krajowej poinformował o przeprowadzeniu przesłuchania względem zatrzymanego. Dodał również, że na tym etapie nie będzie przekazywał informacji o jego postawie procesowej.

Białorusin pozostanie w areszcie tymczasowym przez trzy miesiące. Za popełnienie przestępstwa, o które oskarża się mężczyznę, grozi minimum pięć lat pozbawienia wolności. Trwające śledztwo ma charakter rozwojowy.

