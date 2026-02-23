Według relacji policji pięcioletnia dziewczynka wypadła z balkonu mieszkania, a świadkowie natychmiast wezwali pomoc.

Po szybkiej akcji ratowników przytomne dziecko zostało przewiezione do szpitala w Jeleniej Górze. Stan pięciolatki jest stabilny.

Ojciec przyznał się do winy. W trakcie zdarzenia był pod wpływem alkoholu

Mundurowi zatrzymali ojca dziewczynki, który miał w organizmie 1,7 promila alkoholu. Rzecznika Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze prok. Ewa Węglarowicz-Makowska poinformował w poniedziałek, że 34-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Lubaniu.

ZOBACZ: Wyważył drzwi. Zjadł właścicielowi kiełbasę, włożył cudze skarpety i poszedł spać

– Mężczyzna usłyszał zarzut umyślnego narażenia pięcioletniego dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz spowodowania obrażeń skutkujących rozstrojem zdrowia na czas powyżej siedmiu dni - powiedziała prokurator.

34-latek przyznał się do zarzutu i złożył wyjaśnienia. Mężczyzna nie był wcześniej karany.

– W tej rodzinie nigdy nie było interwencji policji – powiedziała rzeczniczka jeleniogórskiej prokuratury. Mężczyzna został objęty dozorem policji. Grozi mu do 5 lat więzienia.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni