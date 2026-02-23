Dziecko wypadło z czwartego piętra. Ojcu postawiono zarzuty
Ojciec pięciolatki, która w sobotę w miejscowości Olszyna (woj. dolnośląskie) wypadła z balkonu mieszkania na czwartym piętrze, usłyszał zarzut umyślnego narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. W trakcie zdarzenia 34-letni mężczyzna był pijany. Dziecko trafiło do szpitala w stanie stabilnym.
Według relacji policji pięcioletnia dziewczynka wypadła z balkonu mieszkania, a świadkowie natychmiast wezwali pomoc.
Po szybkiej akcji ratowników przytomne dziecko zostało przewiezione do szpitala w Jeleniej Górze. Stan pięciolatki jest stabilny.
Ojciec przyznał się do winy. W trakcie zdarzenia był pod wpływem alkoholu
Mundurowi zatrzymali ojca dziewczynki, który miał w organizmie 1,7 promila alkoholu. Rzecznika Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze prok. Ewa Węglarowicz-Makowska poinformował w poniedziałek, że 34-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Lubaniu.
– Mężczyzna usłyszał zarzut umyślnego narażenia pięcioletniego dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz spowodowania obrażeń skutkujących rozstrojem zdrowia na czas powyżej siedmiu dni - powiedziała prokurator.
34-latek przyznał się do zarzutu i złożył wyjaśnienia. Mężczyzna nie był wcześniej karany.
– W tej rodzinie nigdy nie było interwencji policji – powiedziała rzeczniczka jeleniogórskiej prokuratury. Mężczyzna został objęty dozorem policji. Grozi mu do 5 lat więzienia.
