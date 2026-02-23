Sukces ukraińskiej armii. Strategiczne terytoria odbite z rąk Rosjan

Od końca stycznia ukraińskie wojska odbiły z rąk Rosjan ponad 400 km kwadratowych terytorium i wyzwoliły osiem miejscowości - przekazał naczelny dowódca sił zbrojnych Ukrainy generał Ołeksandr Syrski. To strategiczny odcinek frontu, który umożliwia prowadzenie uderzeń w trzech kierunkach i zwiększa kontrolę nad kluczowymi rejonami wschodniej i południowej Ukrainy.

Generał w mundurze wojskowym przygląda się mapie z zaznaczonym obszarem.
Generał Syrski podsumowuje działania na froncie

Syrski przekazał te wiadomości podczas inspekcji w Południowej Strefie Operacyjnej. Wyjaśnił, że odzyskano kontrolę nad terenami na tzw. odcinku ołeksandriwskim frontu, który leży na styku obwodów: donieckiego, zaporoskiego i dniepropietrowskiego. Dzięki temu Ukraińcy mogą koordynować ofensywę w kilku kierunkach. 

 

ZOBACZ: Rosyjska ofensywa zwalnia. Niepokojące dane dla Kremla

 

- Sytuacja na tym odcinku jest trudna. Przeciwnik kontynuuje presję, aktywnie wykorzystuje do infiltracji małe grupy szturmowe, stosuje artylerię, środki bezzałogowe, miejscami także broń pancerną - powiedział generał, cytowany w komunikacie Sztabu Generalnego.

Ukraina odzyskuje kolejne terytoria. Odbito osiem miejscowości 

- Jednak nasi żołnierze nie tylko utrzymują obronę, ale również skutecznie działają w operacji ofensywnej. Od końca stycznia tego roku na kierunku ołeksandriwskim zgrupowanie wojsk desantowo-szturmowych oraz jednostki sąsiednie odzyskały kontrolę nad 400 km kwadratowymi terytorium i ośmioma miejscowościami - podkreślił naczelny dowódca.

 

ZOBACZ: Putin spotkał się z dowódcami. "Siły Zbrojne Ukrainy cofają się wszędzie"

 

Syrski powiedział, że wyróżnił za sukcesy żołnierzy 82. i 95. brygady desantowo-szturmowej za odwagę, wytrwałość i profesjonalizm w boju.

 

- Nasz plan pozostaje niezmienny: skuteczna realizacja postawionych zadań przy maksymalnym zachowaniu życia i zdrowia naszych obrońców i obrończyń, wzmocnienie zdolności obronnych oraz rozwijanie potencjału na każdym odcinku frontu. Pracujemy systemowo i zgodnie, aby wyzwolić ukraińską ziemię - zapewnił generał.

 

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w miniony piątek w wywiadzie dla AFP, że armia ukraińska wyzwoliła w ostatnich dniach 300 km kw. na południu kraju.

 

