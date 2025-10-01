Rosyjska ofensywa w Ukrainie spowolniła o połowę we wrześniu w porównaniu do sierpnia - podała Ukraińska Prawda, powołując się na raport DeepState. W ubiegłym miesiącu Rosjanie zdołali zdobyć jedyne dodatkowe 0,04 proc. całkowitej powierzchni Ukrainy.

Jak poinformowała Ukraińska Prawda, tempo rosyjskiej ofensywy znacząco spowolniło we wrześniu. W tym czasie Rosjanie zdobyli zaledwie połowę terytorium, które udało im się zdobyć poprzedniego miesiąca.

Według raportu DeepState w ubiegłym miesiącu Rosjanom udało się zdobyć 259 metrów kwadratowych terytorium Ukrainy - to o 44 proc. mniej niż w sierpniu i jest najgorszym wynikiem od maja.

We wrześniu Rosjanom udało się zająć dodatkowo zaledwie 0,04 proc. całkowitej powierzchni Ukrainy. Obecnie pod kontrolą sił rosyjskich znajduje się 19,04 proc. terytorium tego państwa.

Wojna na Ukrainie. Rosyjska ofensywa zwolniła o połowę

Raport DeepState wskazuje, że największa utrata terytorium wystąpiła w obwodzie zaporoskim - 53 proc. wszystkich zdobytych kilometrów kwadratowych.

"Problematyczne pozostają okolice Nowopawliwki. Postępy rosyjskiej armii są tym większe, im mniejsza jest liczba działań desantowo-szturmowych" - podał DeepState. Raport zwraca również uwagę na "najnowsze decyzje personalne", które "nie budzą tu wielkiej nadziei na poprawę".

Natomiast jeżeli chodzi o Pokrowśke, analitycy DeepState wskazują, że obrona tam pozostaje skuteczna, ponieważ "cena każdego metra kwadratowego jest tu znacznie wyższa, ponieważ wróg zbliżył się do miasta od południa". Ponadto - jak wskazano w raporcie - "walki na desantach i w mieście charakteryzują się różnym poziomem trudności".