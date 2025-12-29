W poniedziałek Władimir Putin spotkał się z dowódcami rosyjskiej armii, by usłyszeć raporty z walk w Ukrainie. Według Rosjan ich ofensywa przynosi skutki na całej linii frontu.

- Grupy wojsk pewnie prą naprzód, łamiąc obronę przeciwnika. Pododdziały Sił Zbrojnych Ukrainy cofają się wszędzie, na całej linii kontaktu bojowego - powiedział Putin.

ZOBACZ: Trump rozmawiał z Putinem. Wszystko tuż przed spotkaniem z Zełenskim

- Wypełnienie zadań wyzwolenia Donbasu, obwodów zaporoskiego i chersońskiego realizuje się etapami, zgodnie z planem specjalnej operacji wojskowej - przekazał rosyjski lider.

Putin wskazał Zaporoże: Wróg od lat przygotowuje się do obrony

Podczas spotkania z dowódcami Putin szczególną uwagę zwrócił na region Zaproża. W jego ocenie walki o zajęcie obwodu stanowią szczególne wyzwanie.

- Pańska grupa znajduje się dokładnie naprzeciwko dawno ufortyfikowanego obszaru utworzonego przez wroga. Nadal jednak aktywnie prowadzi pan działania w tym kierunku - zwrócił się Putin do Michaiła Teplinskiego, dowódcy grupy armii "Dniepr".

ZOBACZ: Putin zaostrza retorykę. Wszystko przed spotkaniem Trump-Zełenski

- Rozumiemy i doceniamy, że wróg, znajdujący się bezpośrednio naprzeciwko was, od lat przygotowuje się do obrony. Wiemy, jak trudna jest tam sytuacja. Niemniej jednak udaje Wam się realizować zadania stojące przed waszą grupą - zaznaczył Putin.

Ukraińskie władze są zdania, że rosyjskie raporty o postępach na froncie często niewiele mają wspólnego ze stanem faktycznym i służą celom propagandowym.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni