Putin spotkał się z dowódcami. "Siły Zbrojne Ukrainy cofają się wszędzie"
- Grupy wojsk pewnie prą naprzód, łamiąc obronę przeciwnika. Pododdziały Sił Zbrojnych Ukrainy cofają się wszędzie - ogłosił Władimir Putin podczas spotkania z rosyjskimi dowódcami. Szczególną uwagę Putin poświęcił obwodowi zaporoskiemu. - Przeciwnik znajdujący się teraz bezpośrednio przed nami, przygotowywał tam obronę przez wiele lat - podkreślił rosyjski przywódca cytowany przez agencję TASS.
W poniedziałek Władimir Putin spotkał się z dowódcami rosyjskiej armii, by usłyszeć raporty z walk w Ukrainie. Według Rosjan ich ofensywa przynosi skutki na całej linii frontu.
- Grupy wojsk pewnie prą naprzód, łamiąc obronę przeciwnika. Pododdziały Sił Zbrojnych Ukrainy cofają się wszędzie, na całej linii kontaktu bojowego - powiedział Putin.
- Wypełnienie zadań wyzwolenia Donbasu, obwodów zaporoskiego i chersońskiego realizuje się etapami, zgodnie z planem specjalnej operacji wojskowej - przekazał rosyjski lider.
Putin wskazał Zaporoże: Wróg od lat przygotowuje się do obrony
Podczas spotkania z dowódcami Putin szczególną uwagę zwrócił na region Zaproża. W jego ocenie walki o zajęcie obwodu stanowią szczególne wyzwanie.
- Pańska grupa znajduje się dokładnie naprzeciwko dawno ufortyfikowanego obszaru utworzonego przez wroga. Nadal jednak aktywnie prowadzi pan działania w tym kierunku - zwrócił się Putin do Michaiła Teplinskiego, dowódcy grupy armii "Dniepr".
- Rozumiemy i doceniamy, że wróg, znajdujący się bezpośrednio naprzeciwko was, od lat przygotowuje się do obrony. Wiemy, jak trudna jest tam sytuacja. Niemniej jednak udaje Wam się realizować zadania stojące przed waszą grupą - zaznaczył Putin.
Ukraińskie władze są zdania, że rosyjskie raporty o postępach na froncie często niewiele mają wspólnego ze stanem faktycznym i służą celom propagandowym.
