W oświadczeniu WNBA nie przekazano szczegółowych informacji o przyczynie śmierci Kara Braxton. "Z głębokim smutkiem opłakujemy śmierć dwukrotnej mistrzyni WNBA, Kary Braxton. Kara przez dziesięć lat grała w Detroit Shock, Tulsa Shock, Phoenix Mercury i New York Liberty. W tym trudnym czasie nasze myśli są z jej rodziną, przyjaciółmi i byłymi koleżankami z drużyny" - napisano.

Nie żyje Kara Braxton. Była mistrzynią WNBA i gwiazdą polskiej ligi

"Jej obecność i pasja wywarły trwały wpływ na naszą organizację i żeńską koszykówkę" - pożegnał Braxton jeden z jej byłych klubów, New York Liberty. 18 lutego obchodziła 43. urodziny.

W 2006 i 2008 roku z Detroit Shock sięgnęła po mistrzostwo WNBA, a wcześniej w tych samych latach świętowała mistrzostwo Polski z Wisłą Kraków. W 2006 roku z ekipą "Białej Gwiazdy" zdobyła dublet, gdyż triumfowała też w Pucharze Polski.

"Dla wielu kibiców była 'amerykańską gwiazdą', ale dla nas była kimś znacznie więcej – liderką, która realnie wpłynęła na historię Klubu. W Wiśle Kara nie była tylko wzmocnieniem składu. Ona była filarem. Jej dominacja pod koszem dawała nam przewagę w najważniejszych momentach sezonu. Zbiórki ofensywne, punkty spod samej obręczy, wymuszone faule rywalek - to były jej znaki firmowe" - napisała o zmarłej sportsmence wiceprezes Wisły Dorota Gburczyk-Sikora.

Wiceprezes Wisły Kraków żegna Braxton: Wielka zawodniczka

"Jej sukces w Wiśle to nie tylko medale i statystyki. To mentalność zwyciężczyni, którą zaszczepiła w drużynie. Uczyła nas, że nie wystarczy być talentem - trzeba być gotowym walczyć o każdy centymetr parkietu. Na treningach podnosiła poziom rywalizacji, w meczach - poziom odwagi. (...) I taka pozostanie w moim sercu - jako wielka zawodniczka, współtwórczyni sukcesów Wisły i koleżanka z drużyny" - dodała Gburczyk-Sikora.

Braxton trafiła do WNBA trafiła po drafcie w 2005 roku, wybrana z numerem siódmym przez Detroit Shock. Średnie kariery w zawodowej lidze mierzącej 198 cm wzrostu koszykarki, grającej jako skrzydłowa bądź środkowa, to 7,6 punktu, 4,7 zbiórki i 16,5 minuty w 297 meczach sezonu zasadniczego. Podobne były jej wskaźniki w 46 spotkaniach fazy play-off.

Pochodząca z Jackson w stanie Michigan koszykarka grała także w Rosji, Turcji, Izraelu i Chinach do sezonu 2017/18. Po zakończeniu kariery pracowała w Oregonie dla koncernu Nike, później - według "USA Today" - przeniosła się do Atlanty.

