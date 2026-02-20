"Z ciężkim sercem przekazujemy, że Eric Dane odszedł w czwartek po południu, po dzielnej walce ze stwardnieniem zanikowym bocznym (SLA). Ostatnie dni spędził otoczony bliskimi przyjaciółmi, oddaną żoną oraz dwiema ukochanymi córkami, Billie i Georgią, które były centrum jego świata" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu wydanym przez przedstawicieli artysty, cytowanym przez CNN.

Eric Dane zmarł w wieku 53 lat. Walczył ze stwardnieniem zanikowym bocznym

Aktor dowiedział się o diagnozie w 2025 roku. "Stał się zagorzałym orędownikiem podnoszenia świadomości i badań, zdeterminowanym, by pomóc innym zmagającym się z tą samą chorobą", podkreślono w oświadczeniu.

ZOBACZ: Nie żyje aktor Jerzy Słonka. Jego rola w "Misiu" przeszła do historii

- Dbam o to, żeby ludzie wiedzieli, czym jest ALS i na czym polega, a co ważniejsze, co możemy zrobić, aby z nim walczyć i poprawić sytuację, ponieważ jest ona tak wyboista i pełna przeszkód, biurokracji i innych bzdur, które próbujemy przebrnąć, aby dotrzeć do miejsca, w którym zaczniemy pracować nad rozwiązaniem - mówił Eric Dane w wywiadzie udzielonym w zeszłym roku.

Eric Dane nie żyje. Grał w "Chirurgach" i "Euforii".

Kariera Erica Dane'a rozwijała się od lat 90. Aktor zostanie zapamiętany przede wszystkim z ról w "Chirurgach" czy "Euforii". Jedna z aktorek partnerujących aktorowi w medycznym serialu napisała: "Eric był światłem".

We wspomnianym oświadczeniu wspomniano także o stosunku aktora do jego fanów, których, jak czytamy, uwielbiał z wzajemnością. "Był na zawsze wdzięczny za ogrom wsparcia i miłości, które otrzymał. Będzie nam go bardzo brakować i zawsze będziemy go wspominać z miłością" - podano.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

mar / polsatnews.pl