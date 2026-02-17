Jesse Jackson nie żyje. Był ikoną walki o prawa obywatelskie w USA

Świat

Jesse Jackson, ikona walki o prawa obywatelskie Afroamerykanów, zmarł w wieku 84 lat - podała Telewizja NBC. Rodzina przekazała, że zmarł w spokoju, otoczony najbliższymi.

Portret Jesse'ego Jacksona, amerykańskiego działacza na rzecz praw obywatelskich.
East News/Photoshot/East News/Guillem Lopez
Zmarł Jesse Jackson, ikona walki o prawa obywatelskie u USA

Jesse Jackson był amerykańskim politykiem, duchownym babtystycznym oraz wieloletnim działacz na rzecz praw obywatelskich

 

"Nasz ojciec był służącym liderem - nie tylko dla naszej rodziny, ale także dla uciskanych, pozbawionych głosu i pomijanych na całym świecie. (...) Jego niezachwiana wiara w sprawiedliwość, równość i miłość podniosła miliony na duchu, a my prosimy was, byście uczcili jego pamięć, kontynuując walkę o wartości, którymi się kierował" - przekazała w oświadczeniu jego rodzina.

 

Rodzina ani amerykańskie media nie podały przyczyny jego śmierci. Wiadomo, że przez lata chorował na Parkinsona. 

 

Przekazano, że odszedł w spokoju, otoczony najbliższymi. Miał 84 lata

Nie żyje Jesse Jackson. Walczył o prawa obywatelskie mniejszości

Jackson urodził się w Greenville w Karolinie Południowej. Popularność zyskał walcząc o prawa obywatelskie. Uczestniczył w demonstracjach u boku pastora Martina Luthera Kinga Jr

 

W latach 80' stał się jedną z najbardziej wpływowych postaci wśród Afroamerykanów

 

ZOBACZ: Robert Duvall nie żyje. Aktor miał 95 lat

 

"Jego działalność trwała przez dekady, w tym dwukrotnie ubiegał się o nominację prezydencką Partii Demokratycznej w latach 1984 i 1988" - przypomniało NBC News. 

 

Walczył też z barierami ekonomicznymi, które dotykały amerykańskie mniejszości etniczne i rasowe. 

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Wyjątkowa trasa otwarta. Tutaj przeprawa odbywa się samochodem
Artur Pokorski / polsatnews.pl
Czytaj więcej
AKTYWIZMDUCHOWNYJESSE JACKSONPAMIĘĆPOLITYKAPRAWA OBYWATELSKIEŚMIERĆŚWIATUSA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 