Jesse Jackson był amerykańskim politykiem, duchownym babtystycznym oraz wieloletnim działacz na rzecz praw obywatelskich.

"Nasz ojciec był służącym liderem - nie tylko dla naszej rodziny, ale także dla uciskanych, pozbawionych głosu i pomijanych na całym świecie. (...) Jego niezachwiana wiara w sprawiedliwość, równość i miłość podniosła miliony na duchu, a my prosimy was, byście uczcili jego pamięć, kontynuując walkę o wartości, którymi się kierował" - przekazała w oświadczeniu jego rodzina.

Rodzina ani amerykańskie media nie podały przyczyny jego śmierci. Wiadomo, że przez lata chorował na Parkinsona.

Przekazano, że odszedł w spokoju, otoczony najbliższymi. Miał 84 lata.

Nie żyje Jesse Jackson. Walczył o prawa obywatelskie mniejszości

Jackson urodził się w Greenville w Karolinie Południowej. Popularność zyskał walcząc o prawa obywatelskie. Uczestniczył w demonstracjach u boku pastora Martina Luthera Kinga Jr.

W latach 80' stał się jedną z najbardziej wpływowych postaci wśród Afroamerykanów.

"Jego działalność trwała przez dekady, w tym dwukrotnie ubiegał się o nominację prezydencką Partii Demokratycznej w latach 1984 i 1988" - przypomniało NBC News.

Walczył też z barierami ekonomicznymi, które dotykały amerykańskie mniejszości etniczne i rasowe.

