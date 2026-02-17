Szpiegował dla Rosji, działał w Bydgoszczy. Grozi mu dożywocie

Informacja o zatrzymaniu Wiktora Ź. została opublikowana 11 czerwca 2025 roku. Prokurator przedstawił mu zarzut szpiegostwa obejmujący zgłoszenie gotowości działania na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej, a także działalność na rzecz tego wywiadu.

Zatrzymanie szpiega. Nowe informacje w sprawie

Miała ona obejmować gromadzenie i przekazywanie wiadomości dotyczących między innymi funkcjonowania obiektów o istotnym znaczeniu dla obronności, które mogłyby wyrządzić szkodę państwu. Obiekty obserwowane przez 29-latka zostały wymienione we wtorkowym komunikacie, opublikowanym przez rzecznika koordynatora służb specjalnych.

ZOBACZ: "Technologia z czasów rewolucji francuskiej". Efektywne akcje Ukraińców

"W toku śledztwa ustalono, że gromadził on i przekazywał lokalizacje oraz dane na temat zabezpieczeń technicznych Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A., Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. oraz Zakładów Chemicznych NITRO-CHEM S.A. w Bydgoszczy. Mężczyzna wyraził również gotowość do przekazywania informacji w zakresie rozmieszczenia obiektów wojskowych, w tym Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy" - sprecyzował Jacek Dobrzyński. Informacje te zawarte są też w komunikacie Prokuratury Krajowej.

Wiktor Ź. w areszcie. Prokuratura nie informuje o jego decyzjach

Mężczyzna został zatrzymany 4 czerwca (tydzień przed opublikowaniem przez służby informacji) przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Po jego zatrzymaniu funkcjonariusze przeszukali kilka miejsc na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

ZOBACZ: Uderzenie Ukraińców w głębi Rosji. Pożar rafinerii, wstrzymano pracę lotnisk

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Środek ten jest nadal stosowany. Prokuratura Krajowa nie informuje o postawie procesowej oskarżonego. Wiktorowi Ź. grozi kara od ośmiu lat pozbawienia wolności do dożywocia.

Sprawa była prowadzona przez Delegaturę ABW w Bydgoszczy pod nadzorem prokuratora z Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni