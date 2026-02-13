Stali za balonami z Białorusi. Osiem osób zatrzymanych

Polska Maciej Olanicki / polsatnews.pl

Funkcjonariusze podlaskiej Straży Granicznej zatrzymali ośmiu przemytników wykorzystujących balony meteorologiczne do przemytu papierosów z Białorusi do Polski - poinfomorwał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Łącznie od początku roku w tej sprawie zatrzymano 16 osób.

Funkcjonariusz Straży Granicznej w zimowym lesie przy paczce papierosów, która została dostarczona za pomocą balonu.
Straż Graniczna
Szef MSWiA poinformował o zatrzymaniu ośmiu osób podejrzanych o przemyt papierosów z Białorusi

"Funkcjonariusze podlaskiej Straży Granicznej zatrzymali ośmiu przemytników wykorzystujących balony meteorologiczne do przemytu papierosów z Białorusi do Polski" - poinformował Marcin Kierwiński. 

 

W tym roku w sprawie przemytu z użyciem balonów meteorologicznych przy granicy z Białorusią zatrzymano 16 osób. Według szefa MSWiA uszczerbek dla skarbu państwa w związku z ich działalnością oszacowano na 2,8 mln zł.

 

ZOBACZ: Balony meteorologiczne. Czym są te tajemnicze obiekty?

 

Zatrzymani odpowiedzią nie tylko w związku z naruszeniami skarbowymi. Ich działalność miała także naruszać przepisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Przemyt z użyciem balonów na granicy polsko-białoruskiej. W procederze brali udział Polacy

Straż Graniczna poinformowała, że to czterech obywateli Polski w wieku od 20 do 44 lat i czterech obywateli Litwy w wieku od 30 do 34 lat.

 

ZOBACZ: Polskie systemy obrony "osiągnęły stan gotowości". Reakcja armii na działania Rosji

 

"Wobec czterech obywateli Litwy oraz jednego obywatela Polski sąd zastosował tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy, pozostali trzej obywatele Polski mają zastosowany dozór policyjny oraz zakaz opuszczania kraju" - podali funkcjonariusze. Wobec Litwinów wszczęto procedurę mającą na celu wydalenie ich z kraju. Mają także zostać objęci zakazem wjazdu do Polski na okres pięciu lat.

 

"Za zarzucane im czyny grozi nie mniej niż trzy lata pozbawienia wolności" - przekazała Straż Graniczna.

Zatrzymania w sprawie balonów na polsko-białoruską granicą. Łącznie to 16 osób

O zatrzymaniu czterech osób obywatelstwa litewskiego Prokuratura Okręgowa w Białymstoku poinformowała w czwartek.


"W toku każdego z postępowań zatrzymano po dwóch obywateli Litwy, którym przedstawiono zarzuty sprowadzenia z Republiki Białorusi na terytorium Unii Europejskiej" - przekazał rzecznik białostockiej prokuratury Artur Sztachelski.


Litwini mieli z użyciem balonów meteorologicznych przemycić ok. 6 tys. paczek papierosów nieoznaczonych znakami akcyzy. Mężczyźni odpowiedzą jednak nie tylko na zarzuty związane z przemytem i unikaniem opodatkowania.

 

ZOBACZ: Zmiany w dowództwie wojska. Nowy szef DORSZ

 

"Działania pozwalają Republice Białorusi na zróżnicowanie źródeł jej przychodów, a tym samym udział w agresji Rosji wobec Ukrainy" - poinformowała prokuratura

 

Wobec czterech obywateli Litwy, o których zatrzymaniu prokuratura poinformowała w czwartek, zastosowano tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. 

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Awans w jeden dzień. Poseł PiS odpowiada na zarzuty prokuratury
Czytaj więcej
BALONY METEOROLOGICZNEBEZPIECZEŃSTWO NARODOWEBIAŁORUŚLITWAPODATKIPOLSKAPRZEMYT PAPIEROSÓWSTRAŻ GRANICZNAZATRZYMANI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 