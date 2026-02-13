"Funkcjonariusze podlaskiej Straży Granicznej zatrzymali ośmiu przemytników wykorzystujących balony meteorologiczne do przemytu papierosów z Białorusi do Polski" - poinformował Marcin Kierwiński.

W tym roku w sprawie przemytu z użyciem balonów meteorologicznych przy granicy z Białorusią zatrzymano 16 osób. Według szefa MSWiA uszczerbek dla skarbu państwa w związku z ich działalnością oszacowano na 2,8 mln zł.

Zatrzymani odpowiedzią nie tylko w związku z naruszeniami skarbowymi. Ich działalność miała także naruszać przepisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Przemyt z użyciem balonów na granicy polsko-białoruskiej. W procederze brali udział Polacy

Straż Graniczna poinformowała, że to czterech obywateli Polski w wieku od 20 do 44 lat i czterech obywateli Litwy w wieku od 30 do 34 lat.

"Wobec czterech obywateli Litwy oraz jednego obywatela Polski sąd zastosował tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy, pozostali trzej obywatele Polski mają zastosowany dozór policyjny oraz zakaz opuszczania kraju" - podali funkcjonariusze. Wobec Litwinów wszczęto procedurę mającą na celu wydalenie ich z kraju. Mają także zostać objęci zakazem wjazdu do Polski na okres pięciu lat.

"Za zarzucane im czyny grozi nie mniej niż trzy lata pozbawienia wolności" - przekazała Straż Graniczna.

Zatrzymania w sprawie balonów na polsko-białoruską granicą. Łącznie to 16 osób

O zatrzymaniu czterech osób obywatelstwa litewskiego Prokuratura Okręgowa w Białymstoku poinformowała w czwartek.



"W toku każdego z postępowań zatrzymano po dwóch obywateli Litwy, którym przedstawiono zarzuty sprowadzenia z Republiki Białorusi na terytorium Unii Europejskiej" - przekazał rzecznik białostockiej prokuratury Artur Sztachelski.



Litwini mieli z użyciem balonów meteorologicznych przemycić ok. 6 tys. paczek papierosów nieoznaczonych znakami akcyzy. Mężczyźni odpowiedzą jednak nie tylko na zarzuty związane z przemytem i unikaniem opodatkowania.

"Działania pozwalają Republice Białorusi na zróżnicowanie źródeł jej przychodów, a tym samym udział w agresji Rosji wobec Ukrainy" - poinformowała prokuratura

Wobec czterech obywateli Litwy, o których zatrzymaniu prokuratura poinformowała w czwartek, zastosowano tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.

